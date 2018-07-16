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Авиакомпания Privilege Style начала выполнять полеты из Внуково в ряд городов Испании
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Авиакомпания Privilege Style начала выполнять полеты из Внуково в ряд городов Испании 

Агентство «Москва» 2 часа назад
«В Международном аэропорту Внуково 16 июля состоялась встреча первого рейса авиакомпании Privilege Style. Авиакомпания Privilege Style теперь выполняет рейсы в аэропорт Внуково из Мадрида, Сарагосы, Виктории, Малаги, Сантьяго де Компостела и других городов Испании», — говорится в сообщении.
Уточняется, что авиакомпания Privilege Style совершает полеты на широкофюзеляжных воздушных судах Boeing 757-200. Первый рейс авиакомпании Privilege Style из Мадрида встретили традиционной водной аркой.
Испанская чартерная авиакомпания Privilege Style основана в 2003 г. За последние 11 лет маршрутная сеть авиакомпании составила более чем 455 направлений.
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