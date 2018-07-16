Авиакомпания Privilege Style начала выполнять полеты из Внуково в ряд городов Испании

«В Международном аэропорту Внуково 16 июля состоялась встреча первого рейса авиакомпании Privilege Style. Авиакомпания Privilege Style теперь выполняет рейсы в аэропорт Внуково из Мадрида , Сарагосы, Виктории, Малаги, Сантьяго де Компостела и других городов Испании », — говорится в сообщении. Уточняется, что авиакомпания Privilege Style совершает полеты на широкофюзеляжных воздушных судах Boeing 757-200. Первый рейс авиакомпании Privilege Style из Мадрида встретили традиционной водной аркой. Испанская чартерная авиакомпания Privilege Style основана в 2003 г. За последние 11 лет маршрутная сеть авиакомпании составила более чем 455 направлений.