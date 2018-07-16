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«Времена года» можно увидеть в районе Лефортово
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«Времена года» можно увидеть в районе Лефортово 

Префектура Юго-Восточного административного округа 2 часа назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Новая художественная выставка «Времена года» открылась в библиотеке № 119 района Лефортово.
— На выставке представлены работы начинающего художника Полины Диковой, — сообщил руководитель сектора по связям с общественностью Централизованной библиотечной системы ЮВАО Алексей Тепляков. — Основной посыл ее творчества — красота, которая окружает человека всегда и везде. Посетители библиотеки высоко оценивают красоту природы, изображенную на картинах, которая меняется вместе со сменой времен года.
Экспозиция доступна осмотра по адресу: шоссе Энтузиастов, дом 20. Вход свободный.
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