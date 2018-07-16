Мэнни Пакьяо не боксирует в США из-за неуплаты налогов? Комментирует Арум

Промоутер Боб Арум (Top Rank Promotions) прокомментировал слухи о том, что экс-подопечный, легендарный филиппинец Мэнни Пакьяо (60-7-2, 39 КО) не может боксировать на территории США в связи с неуплатой налогов — якобы сенатор Пакьяо задолжал Налоговой службе США сумму в размере $20 миллионов.

«Всё не совсем так, — рассказывает Арум. — Какие-то вопросы о задолженности есть, и они сейчас решаются — представители Пакьяо сотрудничают с Налоговой службой. Скажу больше, у Пакьяо настроены оптимистично, уверены, что скоро закроют все разногласия. Ещё одно: речь не идёт о $20 миллионах. Намного меньше. Надеюсь, вскоре они решат свои проблемы, и Пакьяо сможет боксировать в США и выплачивать свой долг».

В последний раз Пакьяо боксировал в США в декабре 2016 года — отобран титул WBO в весе до 66,7 кг у американца Джесси Варгаса (28-2-1, 10 КО). После этого филиппинец провёл ещё два поединка. В июле 2017 года в Австралии уступил местному боксёру Джеффу Хорну (18-1-1, 12 КО), а в июле 2018 года в Малайзии отобрал титул WBA у аргентинского панчера Лукаса Маттиссе (39-5, 36 КО).

Ни для кого не секрет, Арум рассчитывает на то, что Пакьяо следующий поединок проведёт против одного из бойцов компании Top Rank — чемпиона WBO в весе до 66,7 кг Теренса Кроуфорда (33-0, 24 КО) из США или чемпиона WBA в весе до 61,2 кг Василия Ломаченко (11-1, 9 КО) из Украины

«Почему бы и нет, — в очередной раз подтверждает Арум. — Кроуфорд примерно по антропометрии такой же, как и Пакьяо. Они ведь оба пришли с лёгкого (до 61,2 кг) дивизиона. Кроуфорд, как и Пакьяо, не самый большой полусредневес в мире».

Отметим, рост Пакьяо 166 см, а размах рук составляет 170 см. У Кроуфорда рост 173 см и размах рук 178 см.

Читайте также: Президент Филиппин советует Пакьяо «завязать»: тот говорит — ещё не закончил

Чтобы не пропустить самые интересные новости из мира бокса и ММА, подписывайтесь на наши группы в Twitter, Facebook и ВКонтакте.