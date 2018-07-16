Ещё
Мэнни Пакьяо не боксирует в США из-за неуплаты налогов? Комментирует Арум
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мэнни Пакьяо не боксирует в США из-за неуплаты налогов? Комментирует Арум 

Vringe.com 2 часа назад
Фото: Vringe.com
Промоутер Боб Арум (Top Rank Promotions) прокомментировал слухи о том, что экс-подопечный, легендарный филиппинец Мэнни Пакьяо (60-7-2, 39 КО) не может боксировать на территории США в связи с неуплатой налогов — якобы сенатор Пакьяо задолжал Налоговой службе США сумму в размере $20 миллионов.
«Всё не совсем так, — рассказывает Арум. — Какие-то вопросы о задолженности есть, и они сейчас решаются — представители Пакьяо сотрудничают с Налоговой службой. Скажу больше, у Пакьяо настроены оптимистично, уверены, что скоро закроют все разногласия. Ещё одно: речь не идёт о $20 миллионах. Намного меньше. Надеюсь, вскоре они решат свои проблемы, и Пакьяо сможет боксировать в США и выплачивать свой долг».
В последний раз Пакьяо боксировал в США в декабре 2016 года — отобран титул WBO в весе до 66,7 кг у американца Джесси Варгаса (28-2-1, 10 КО). После этого филиппинец провёл ещё два поединка. В июле 2017 года в Австралии уступил местному боксёру Джеффу Хорну (18-1-1, 12 КО), а в июле 2018 года в Малайзии отобрал титул WBA у аргентинского панчера Лукаса Маттиссе (39-5, 36 КО).
Ни для кого не секрет, Арум рассчитывает на то, что Пакьяо следующий поединок проведёт против одного из бойцов компании Top Rank — чемпиона WBO в весе до 66,7 кг Теренса Кроуфорда (33-0, 24 КО) из США или чемпиона WBA в весе до 61,2 кг Василия Ломаченко (11-1, 9 КО) из Украины.
«Почему бы и нет, — в очередной раз подтверждает Арум. — Кроуфорд примерно по антропометрии такой же, как и Пакьяо. Они ведь оба пришли с лёгкого (до 61,2 кг) дивизиона. Кроуфорд, как и Пакьяо, не самый большой полусредневес в мире».
Отметим, рост Пакьяо 166 см, а размах рук составляет 170 см. У Кроуфорда рост 173 см и размах рук 178 см.
Читайте также: Президент Филиппин советует Пакьяо «завязать»: тот говорит — ещё не закончил
Чтобы не пропустить самые интересные новости из мира бокса и ММА, подписывайтесь на наши группы в Twitter, Facebook и ВКонтакте.
Vringe.com: последние новости
Евгений Хитров в шоу «Претендент»: фотокарточки участников Вести из соцсетей: мечтающий Нурмагомедов, пьющий Макгрегор и хвастливый Емельяненко Вести из соцсетей: Головкин на UFC, облегчение Ковалёва и омоложение Бриггса
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Встреча века» завершилась. Трамп высказался первым146
Западные СМИ впали в истерику из-за опоздания Путина256
Мощный взрыв прогремел на северо-западе Москвы9
Крым парализовало224
Франция закрывает торгпредство в России58
Видео
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия
05:24
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»
Политика
00:10
Журналисты устроили потасовку на встрече Путина и Трампа
В мире
00:15
Мощный взрыв прогремел на северо-западе Москвы
Происшествия
00:49
Путин опоздал на встречу к Трампу
Политика
01:19
Крым остался без Booking.com
Экономика Компании
03:43
Китай нанес новый удар по США
Экономика
00:34
Жену Трампа высмеяли перед встречей с Путиным
В мире
04:17
Путин и Трамп пожали друг другу руки
Политика
01:00
Крым парализовало
Общество Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение