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В Петербурге начали рассматривать дела возможных членов «Хизб ут-Тахрир*»
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В Петербурге начали рассматривать дела возможных членов «Хизб ут-Тахрир*» 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
С. -ПЕТЕРБУРГ, 16 июл — РИА Новости. Московский окружной военный суд в порядке выездного заседания в Петербурге начал рассматривать дела восьмерых предполагаемых участников региональной ячейки запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами*», передает корреспондент РИА Новости из зала Ленинградского окружного военного суда.
Перед судом предстали восемь обвиняемых, в том числе шестеро граждан РФ, а также граждане Таджикистана. Они были задержаны в Петербурге в 2016-2017 годах. Все восемь обвиняемых проходят по статье «Участие в деятельности террористической организации».
Как передает корреспондент РИА Новости, заседание началось около 15 часов. Председательствует в процессе судья Московского окружного военного суда Евгений Зубов.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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