Встречу для родителей проведут в Ясеневе

Как все успеть и чем занять малыша обсудят мамы и блогеры на встрече арт-клуба района Ясенево. 8 августа с 11.00 для них начнется специально подготовленная программа с тематическими мастер-классами.

Пока родители делятся личным опытом, малыши смогут провести время в игровой комнате.

Встреча будет второй в этом тематическом направлении.

«Первая встреча мам, прошедшая 23 мая, подтвердила интерес материнского сообщества к общению и обсуждению актуальных вопросов, связанных с осознанным родительством. Встречу посетили более двадцати пяти мам с детьми разного возраста», — сообщается на сайте культурного центра «Вдохновение».

Вход свободный, по предварительной регистрации.