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Встречу для родителей проведут в Ясеневе
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Встречу для родителей проведут в Ясеневе 

Каховка 1 час назад
Фото: Каховка
Как все успеть и чем занять малыша обсудят мамы и блогеры на встрече арт-клуба района Ясенево. 8 августа с 11.00 для них начнется специально подготовленная программа с тематическими мастер-классами.
Пока родители делятся личным опытом, малыши смогут провести время в игровой комнате.
Встреча будет второй в этом тематическом направлении.
«Первая встреча мам, прошедшая 23 мая, подтвердила интерес материнского сообщества к общению и обсуждению актуальных вопросов, связанных с осознанным родительством. Встречу посетили более двадцати пяти мам с детьми разного возраста», — сообщается на сайте культурного центра «Вдохновение».
Вход свободный, по предварительной регистрации.
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