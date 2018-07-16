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Произведения Грига и Бетховена прозвучали в библиотеке на Энергетической
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Произведения Грига и Бетховена прозвучали в библиотеке на Энергетической 

Управа района Лефортово 2 часа назад
Фото: Управа района Лефортово
В библиотеке № 118, которая расположена на Энергетической улице, прошел концерт «Вдохновение музыкой». Об этом рассказал руководитель сектора по связям с общественностью Централизованной библиотечной системы ЮВАО Алексей Тепляков.
— Для гостей выступили выпускники Московской государственной консерватории Екатерина Семенова (виолончель), Евгения Кудрявцева (фортепиано). Они исполнили прекрасные произведения Бетховена, Грига и других композиторов, — отметил Тепляков.
Мероприятие проходило по адресу улица Энергетическая, дом 4. (мю)
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