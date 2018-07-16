Произведения Грига и Бетховена прозвучали в библиотеке на Энергетической 

В библиотеке № 118, которая расположена на Энергетической улице, прошел концерт «Вдохновение музыкой». Об этом рассказал руководитель сектора по связям с общественностью Централизованной библиотечной системы ЮВАО Алексей Тепляков.
— Для гостей выступили выпускники Московской государственной консерватории Екатерина Семенова (виолончель), Евгения Кудрявцева (фортепиано). Они исполнили прекрасные произведения Бетховена, Грига и других композиторов, — отметил Тепляков.
Мероприятие проходило по адресу улица Энергетическая, дом 4. (мю)