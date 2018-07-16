О минусах и вопросах в организации чемпионата мира

России отгремел чемпионат мира по футболу. 64 игры потребовались, чтобы определить сильнейшую сборную планеты. Ею стала команда Франции , обыгравшая в решающем матче хорватов. По официальным данным посещаемость турнира составила 98%. Результат потрясающий. Практически все иностранные болельщики наперебой отмечают лишь положительные аспекты прошедшего на просторах нашей страны мундиаля. Самый «негативный» корреспондент портала "Евро-Футбол.ру" Андрей Сергеев не смог пройти мимо и добавляет ложку дёгтя в бочку мёда.

А Вас, Штирлиц, я попрошу остаться!

Действительно, уровень организации чемпионата мира оказался на высоте. Но при этом абсолютно нормально, что на таком глобальном и масштабном мероприятии получились какие-то мелкие недочёты и промашки. Одна из них вскрылась уже практически на второй день турнира, когда обладатели заветных билетов на матч Хорватия Нигерия собрались в Калининград с «большой земли». Для прогульщиков уроков географии напомню, что путь на поезде лежит через территорию Беларуси Литвы . И как раз для последней необходимо оформление транзитной визы в случае отсутствия полноценного Шенгена. Такую обязанность на себя взяла транспортная дирекция чемпионата, заведовавшая бесплатным проездом между городами-участниками, но что-то пошло не так.

Некоторые путешественники, прибывшие на Белорусский вокзал столицы на первые поезда в самый западный город страны, с удивлением узнали, что в списках транзитного проезда отсутствуют. В этой связи бдительные и напичканные инструкциями проводники категорически отказывались пускать их в вагоны, предлагая лететь на самолёте за свой счёт. При этом все пострадавшие рассказывали, что им по несколько раз звонили, подтверждали проезд, обещая светлое будущее и лёгкую дорогу. Надо отдать должное, в транспортной дирекции сориентировались быстро. Собрав приунывших любителей футбола в специальном зале ожидания и оперативно раздобыв представителя литовского консульства, были составлены новые списки. Пусть на своих поездах уехать не удалось, но места на более поздних оставались, в итоге все были заботливо усажены на них. Тот самый работник консульства уже в пути расклеил всем разовые визы, и жизнь наладилась.

По коням!

Если проблема с транзитом стала лишь маленькой недоработкой, вызванной, скорее всего, человеческим фактором, то одним из главных вопросов к фундаментальным основам организации турнира стали кони. Нет, речь идёт не о ЦСКА и его преданных болельщиках, а о самых настоящих четвероногих прекрасных животных. Почему-то органы правопорядка решили, что без этих существ патрулирование и обеспечение движения людских потоков невозможно. Гордо восседая на скакунах и наблюдая за происходящим, граждане полицейские забыли, что правилам хорошего тона животные не обучены. В уборную они не отпрашиваются, предпочитая всё делать на месте. В связи с этим довелось наблюдать прекрасную картину в Нижнем Новгороде после матча Швеция Южная Корея . Стемнело, насладившиеся футболом болельщики из разных стран мира, увлечённо беседуя и распевая песенки, двигались в сторону центра города.

Embed from Getty Images

Кони и полицейские уже исчезли, но вот убирать за ними не стали. Встреча получилась спонтанной. Уже через 200 метров от стадиона шествие было похоже на традиционную русскую забаву, вот только прыгать приходилось не через костры. Скажу сразу, приобщиться к нашей культуре прыгать через что-либо получилось далеко не у всех. Вопрос звучит так — Зачем? Если речь идёт о «высоко сижу, далеко гляжу», то можно было вполне себе комфортно воспользоваться специальными вышками, успешно эксплуатируемыми прекрасными девушками-волонтёрами. По сообщениям коллег выяснилось, что проблема с четвероногими скакунами была в нескольких городах-организаторах, в том числе и Москве . В столице встреча с ними напомнила те самые времена, когда из «Лужников» приходилось идти к метро через конвой из коней и тогда ещё милиционеров, хотя никого в общем-то не интересовало, надо тебе к метро или нет.

Ты туда не ходи, ты сюда ходи!

Самое большое, что раздражало по ходу чемпионата, это непонятные и порой абсолютно нелогичные перекрытия. Причём эти перекрытия менялись по ходу турнира, становясь ещё более неразумными. Начнём с хедлайнера нашего разговора — Нижнего Новгорода. Там умудрились за 2 часа до матча Швеция — Южная Корея перекрыть мост из центра города к стадиону, причём не только для машин, что ещё как-то можно объяснить, но и для людей тоже. Шведские болельщики не понимали ничего, южнокорейские не понимали ещё больше. Чем закончилось? Всех начали сгонять в шаттлы (не зря же их пустили), ввиду отсутствия альтернативного маршрута и многочисленности собравшихся забиваться пришлось плотненько. +31 на улице, ещё чуть больше в салоне. Берёзовые веники раздать забыли. Поехали в итоге через тот самый мост, преград на котором для прохода зрителей обнаружить не удалось. Возник тот самый вопрос. Зачем? Ответить на него дежурившие стражи правопорядка не смогли.

Часто ли, приезжая в Санкт-Петербург , вы сталкивались с тем, что единственный перрон Московского вокзала, ведущий непосредственно в здание и метро, закрыт? Лично я, никогда. Но к прибытию бесплатных поездов ФИФА было принято решение это сделать. Всех отправляли в обход. В итоге чтобы попасть в метро, надо было мотануть лишних метров 500 вокруг всего вокзала. Зачем? Всю сознательную жизнь пассажиры на Московском вокзале ходили через этот перрон, никаких проблем при этом не создавая. В итоге понять, чем отличаются пассажиры поезда ФИФА от обычного, не удалось. Объяснить по сложившейся традиции никто не смог.

А вот в московском метро за попытку узнать, зачем была перекрыта половина платформы «Воробьёвы горы», нам было любезно предложено отправиться в ближайшее отделение полиции. От хамского отношения к себе не застрахован никто, и в этой мини-беседе с доблестными правозащитниками его удалось хлебнуть сполна. И ведь ладно, если бы на следующей станции «Спортивная» была перекрыта другая часть платформы, чтобы болельщики с обеих станций рассредоточились равномерно. Но нет, по приезду на неё выяснилось, что там никто ничего не перекрывал, в итоге той самой половине состава с «Воробьёвых гор» пришлось изрядно потесниться, а в последних вагонах хотя бы можно было дышать. Опять пригодился бы веник.

Embed from Getty Images

На последних матчах в «Лужниках» умудрялись не пускать туда, куда весь турнир ходить было можно. «Чтобы попасть на парковку СМИ, вам надо обойти через весь стадион, выйти через другой выход. Таков приказ», — оглашали свою позицию стюарды и суровые полицейские. Впрочем, уже буквально через 50 метров про приказ никто ничего не слышал, и, отодвинув заборчик, можно было спокойно попасть туда, куда минутой раньше не пускали. Иностранцы не понимали, мы, мягко говоря, привыкли. Вообще, частенько на турнире проходы и ограничения были организованы слишком непонятно.

Кстати говоря, «Воробьёвы горы» отличились ещё раз. Ближе к решающим матчам закрыли один из входов со стороны стадиона, выстроив живой изгородью сотрудников правопорядка. Отправили в обход, где опять смешались и кони, и люди. Втиснувшись в общий поток людей, сразу подумалось, что все эти ограничения, которых мы коснулись в этой главе, были направлены не на разделение людского потока для более комфортного перемещения, а наоборот — для создания толчеи и одного большого табуна. Возник очередной вопрос. Зачем было строить все эти станции, выходы? Рассказывать, как всё готово к принятию гостей, всё будет спокойно и свободно? В итоге мы столкнулись с ограничениями и перекрытиями, которых в принципе при нормальном функционировании объекта быть не должно, и гости мероприятия для комфорта должны пользоваться всеми входами и выходами. Непонятно.

Короткой строкой…

Что запомнилось ещё? Сломанные лифты, размытая набережная в Нижнем Новгороде (опять он), не знающие никакого иностранного языка волонтёры и проводники в поездах ФИФА, причудливая система досмотра. Кстати, каждый досмотр на стадионах превращался в новый квест. Где-то выворачивали наизнанку, заглядывая даже в кошелёк, а где-то ограничивались щупаньем шнурков на кроссовках. То, с чем тебя не пускали на одном пункте досмотра, на соседнем проблем не возникало. И кто сказал, что воду проносить на стадион нельзя? Можно, но только если она определённой марки. При этом видимо абсолютно неважно, что именно в бутылку налито.

Но несмотря на всё это, в целом чемпионат удался на славу! Ведь при желании найти минусы можно везде, для этого даже целая пословица есть про свинью и грязь. Россия провела великолепный турнир, эмоции после которого улягутся ещё не скоро.