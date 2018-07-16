Уральские историки впервые изучили документы архива вермахта в Берлине

"Состоялась рабочая поездка в Берлин сотрудника Управления архивами Свердловской области Юлии Бездомовой, которая также является секретарем региональной межведомственной комиссии по военнопленным, интернированным и пропавшим без вести гражданам Свердловской области и иностранным гражданам, находившимся в плену на территории Свердловской области. По словам немецких архивистов, мы первые из архивистов России , для кого открыли двери этого архива. Благодаря поездке мы укрепили взаимоотношения с Народным союзом Германии по уходу за воинскими захоронениями, расширили нашу контактную базу, например установили контакты с представителями объединения «Саксонские мемориалы», — сказал Капустин.

По данным управления, в архиве вермахта, в частности, хранятся те документы 1933-1945 годов, которые не были вывезены в Советский Союз после окончания Второй мировой войны в качестве трофеев. Также архив обладает информацией по расположению концлагерей, которые вермахт устраивал для советских военнопленных. «Где был лагерь, там обязательно есть и кладбище. Десятки тысяч военнопленных погибали в лагерях от голода, холода и болезней, часть из них до сих пор считаются пропавшими без вести», — отметил Капустин.

Он добавил, что планируется подписание трехстороннего соглашения о сотрудничестве между свердловской межведомственной комиссией по военнопленным, Народным союзом Германии по уходу за воинскими захоронениями и архивом вермахта. Ожидается, что представители Народного союза Германии примут участие в международном круглом столе «Трагедия плена», который пройдет в Екатеринбурге в октябре этого года.