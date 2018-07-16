Своим ходом в Крым: блогеры из Питера поделились впечатлениями о Крыме

СИМФЕРОПОЛЬ , 16 июл — РИА Новости Крым . После недельного путешествия по полуострову travel-блогеры из Петербурга Елизавета Грачева и Виталий Ичин опубликовали в соцсетях серию роликов о Крыме. Молодые люди оценили качество дорог, сервис в кафе и отелях, инфраструктуру курортных городов и поселков, а также прокомментировали цены на еду, экскурсии и другие развлечения.

В рамках проекта «Своим ходом в Крым», запущенного путешественниками вместе с сайтом РИА Новости Крым и радиостанцией «Спутник в Крыму», блогеры побывали в Симферополе, Евпатории Севастополе , Черноморском районе, Керчи , Феодосии. В своих видео Виталий и Лиза делятся впечатлениями от посещения пещер, гор, соленых озер, заповедников и других уникальных достопримечательностей полуострова.

В одном из последних роликов петербуржцы показали прогулку по Евпатории, Севастополю и Балаклавской бухте, подкрепив слова красивыми видами с квадрокоптера.

"Идешь — и такое ощущение, что это Европа. Я приятно поражен и удивлен. Здесь очень красиво, яхты шикарные", — поделился впечатлениями Виталий Ичин.

"Мы ездили по каким-то деревням и приехали в цивилизованный город, в котором все облагорожено, насажены цветочки, очень красиво и чисто. Кстати, в Крыму вообще везде чисто — крымчане молодцы", — комментирует увиденное Елизавета Грачева.

Пара самостоятельно путешествует по всему миру уже восемь лет. За это время путешественники посетили 47 стран. Видеоотчеты о своих приключениях блогеры выкладывают в соцсетях и на Youtube-канале «Своим ходом». Кроме того, они рассказывают подписчикам о том, как путешествовать по странам самостоятельно и бюджетно.