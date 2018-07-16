Модификация районных трамвайных маршрутов прошла успешно

Трамваи №35 и №38 изменили свои маршруты в понедельник, 16 июля. Эта информация появилась на официальном сайте Мосгортранса.

Ремонт трамвайных дорог на Новоспасском мосту привел к изменению некоторых рейсов. Теперь трамвай №35, который подхватывает пассажиров из района Донской, ездит от Новоконной площади и до станции метро «Пролетарская», а после до 2-й улицы Машиностроения. Маршрут №38, в свою очередь, проходит от Черемушек до самой Зацепской площади, и далее до станции метро «Чистые пруды».

Заметим, что движение автобуса №111 внось восстановилось после завершения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Сейчас рейс продолжает ездить по своему привычному маршруту. А ночной автобус №3н вновь продолжит работу в ежедневном режиме.