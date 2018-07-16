Ещё
Модификация районных трамвайных маршрутов прошла успешно
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Модификация районных трамвайных маршрутов прошла успешно 

Управа Донского района города Москвы 52 минуты назад
Фото: Мой район Донской
Трамваи №35 и №38 изменили свои маршруты в понедельник, 16 июля. Эта информация появилась на официальном сайте Мосгортранса.
Ремонт трамвайных дорог на Новоспасском мосту привел к изменению некоторых рейсов. Теперь трамвай №35, который подхватывает пассажиров из района Донской, ездит от Новоконной площади и до станции метро «Пролетарская», а после до 2-й улицы Машиностроения. Маршрут №38, в свою очередь, проходит от Черемушек до самой Зацепской площади, и далее до станции метро «Чистые пруды».
Заметим, что движение автобуса №111 внось восстановилось после завершения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Сейчас рейс продолжает ездить по своему привычному маршруту. А ночной автобус №3н вновь продолжит работу в ежедневном режиме.
Управа Донского района города Москвы: последние новости
Сотрудники «Коломенского» попросили граждан не выгуливать собак на территории заповедника Собрание добровольцев прошло в социальном Центре Святителя Тихона Директор центра Святителя Тихона выступит на радио
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Теперь мяч на стороне США»161
В России оценили неожиданное решение Франции74
«Встреча века» завершилась. Трамп высказался первым351
Западные СМИ впали в истерику из-за опоздания Путина236
Лавров пришел в восторг от встречи Путина и Трампа25
Видео
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия
00:38
Лавров пришел в восторг от встречи Путина и Трампа
Политика США
05:24
«Теперь мяч на стороне США»
Политика США
00:17
Мощный взрыв в Москве оказался «двойным»
Происшествия
05:24
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»
Политика
00:10
Журналисты устроили потасовку на встрече Путина и Трампа
В мире
00:15
Мощный взрыв прогремел на северо-западе Москвы
Происшествия
00:49
Путин опоздал на встречу к Трампу
Политика
01:19
Крым остался без Booking.com
Экономика Компании
03:43
Китай нанес новый удар по США
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение