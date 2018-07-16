Власти Оренбургской области привлекут НИИ для очистки питьевой воды от радона

МОСКВА , 16 июля. / ТАСС /. Власти Оренбургской области планируют привлечь отечественные научно-исследовательские институты, чтобы решить проблему с наличием радона в питьевой воде в некоторых населенных пунктах области. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.

"Речь идет о безопасности и благополучии оренбуржцев, и мы готовы сотрудничать с ведущим НИИ страны, занимающимся вопросами радиационной гигиены. Предлагаю рассмотреть возможность долгосрочного сотрудничества и разработать план мероприятий, направленных на решение проблемы радона", — сказал глава региона Юрий Берг на рабочем совещании по проблеме наличия радона в питьевой воде в ряде населенных пунктов востока региона.

Губернатор добавил, что в числе первоочередных мер значатся подробные исследования, которые позволят оценить уровень содержания радона в питьевой воде по каждому населенному пункту.

Директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института радиационной гигиены Иван Романович, присутствовавший на совещании, рассказал, что в населенных пунктах области, где есть эта проблема, установлено 17 аэрационных установок водоочистки. «Для полноты картины и принятия эффективных мер нужны более подробные исследования. Уже сегодня ясно, что в аэрационных установках нуждаются три населенных пункта — два в Кваркенском и один в Адамовском районах», — сказал Романович.