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Власти Оренбургской области привлекут НИИ для очистки питьевой воды от радона
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Власти Оренбургской области привлекут НИИ для очистки питьевой воды от радона 

ТАСС 1 час назад
Фото: ProOren
МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Власти Оренбургской области планируют привлечь отечественные научно-исследовательские институты, чтобы решить проблему с наличием радона в питьевой воде в некоторых населенных пунктах области. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.
"Речь идет о безопасности и благополучии оренбуржцев, и мы готовы сотрудничать с ведущим НИИ страны, занимающимся вопросами радиационной гигиены. Предлагаю рассмотреть возможность долгосрочного сотрудничества и разработать план мероприятий, направленных на решение проблемы радона", — сказал глава региона Юрий Берг на рабочем совещании по проблеме наличия радона в питьевой воде в ряде населенных пунктов востока региона.
Губернатор добавил, что в числе первоочередных мер значатся подробные исследования, которые позволят оценить уровень содержания радона в питьевой воде по каждому населенному пункту.
Директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института радиационной гигиены Иван Романович, присутствовавший на совещании, рассказал, что в населенных пунктах области, где есть эта проблема, установлено 17 аэрационных установок водоочистки. «Для полноты картины и принятия эффективных мер нужны более подробные исследования. Уже сегодня ясно, что в аэрационных установках нуждаются три населенных пункта — два в Кваркенском и один в Адамовском районах», — сказал Романович.
По данным пресс-службы губернатора и правительства области, в 2014 году при проведении лабораторных исследований питьевой воды управлением Роспотребнадзора по Оренбургской области было выявлено повышенное содержание радона в водопроводной воде селе Чапаевка Новоорского района, а также в населенных пунктах Адамовка, Нововинницк, Аниховка, Каинсай, Брацславка Адамовского района. Глава региона поручил разработать план действий по снижению риска здоровью населения, способом очистки воды был выбран метод аэрации.
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