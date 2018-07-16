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Столичные власти оценили работу коммунальщиков в дни ЧМ на «отлично»
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Столичные власти оценили работу коммунальщиков в дни ЧМ на «отлично» 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Все городские службы во время чемпионата мира по футболу справились со своей работой на «отлично». Об этом журналистам заявил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
По его словам, месяц для коммунальщиков выдался напряженным — все службы работали в усиленном режиме. «Только в центральной части города количество вывезенного мусора в отдельные дни чемпионата увеличилось примерно в 20-30 раз, — заметил Бирюков. — Если в обычное время в пределах Кремлевского кольца ежедневно вывозится два-три грузовика бытового мусора, то в первые дни турнира их количество выросло до 12, а в разгар чемпионата — до 25-30».
Столичные улицы, добавил он, каждый день отмывали шампунем. Уборку, по словам Бирюкова, приходилось проводить уже после фанатских гуляний — примерно с 3.00 до 6.00 часов.
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