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На Ямале только три пляжа, но жителям нипочем. Спасатели призывают к осторожности
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На Ямале только три пляжа, но жителям нипочем. Спасатели призывают к осторожности 

ИА Север-Пресс 2 часа назад
Фото: ИА Север-Пресс
На территории автономного округа 23 июля стартует второй этап профилактической акции «Вода — безопасная территория» и рейд патрулирования водных объектов и населенных пунктов Ямальского района.
Об этом корреспонденту ИА «Север-Пресс» сообщили в окружном департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности.
В округе открыли три пляжа в Муравленко, Ноябрьске и Тарко-Сале, а также пять мест массового отдыха без разрешения на купание: 4 — в Новом Уренгое и 1 — в Салехарде.
Директор окружного департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Владимир Власов отметил, что места массового отдыха у воды и пляжи с момента установления теплой солнечной погоды на Ямале стали популярной территорией времяпровождения. Вместе с тем, меры безопасности часто не соблюдаются: люди купаются в запрещенных местах, при этом температура и качественные характеристики воды не соответствуют требованиям и провоцируют чрезвычайные происшествия, связанные с риском для жизни.
В течение всего летнего сезона специалисты ГИМС уделяют повышенное внимание вопросам безопасности навигационного периода и отдыха граждан у воды: проводят профилактические рейды, операции и акции. Также организована профилактическая работа с детьми на базе летних оздоровительных лагерей и детских учреждений.
Отметим, в Ноябрьске уже утонули два человека. Ещё один трагический случай произошел в Пуровском районе.
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