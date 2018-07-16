Ещё
«Спартак-Приморье» подал заявку на вступление в Единую Лигу ВТБ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Спартак-Приморье» подал заявку на вступление в Единую Лигу ВТБ 

SPORT24.ru 55 минут назад
Об этом сообщает Р-Спорт со ссылкой на спортивного директора клуба Романа Булганина.
Напомним, что Совет Единой Лиги ВТБ, где будет рассматриваться состав участников следующего сезона, пройдет 20 июля в Москве. «Спартак-Приморье» в последний раз играл в высшем дивизионе российского баскетбола в сезоне-2012/2013. Тогда команда заняла десятое место в чемпионате Профессиональной баскетбольной лиги. В Единой Лиге ВТБ приморцы не играли ни разу.
В минувшем сезоне в Единой Лиге ВТБ играли 13 команд из пяти разных стран.
SPORT24.ru: последние новости
Стадион в Волгограде уползает в Волгу. Как так получилось? Полузащитник сборной Армении, интересовавший клубы РФПЛ, перейдет в «Леганес» Уволенный из «Челси» Конте выступил с заявлением
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Западные СМИ впали в истерику из-за опоздания Путина
Крым парализовало203
Мощный взрыв прогремел на северо-западе Москвы8
«Встреча века» завершилась. Трамп высказался первым
Франция закрывает торгпредство в России50
Видео
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия
05:24
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»
Политика
00:10
Журналисты устроили потасовку на встрече Путина и Трампа
В мире
00:15
Мощный взрыв прогремел на северо-западе Москвы
Происшествия
00:49
Путин опоздал на встречу к Трампу
Политика
01:19
Крым остался без Booking.com
Экономика Компании
03:43
Китай нанес новый удар по США
Экономика
00:34
Жену Трампа высмеяли перед встречей с Путиным
В мире
04:17
Путин и Трамп пожали друг другу руки
Политика
01:00
Крым парализовало
Общество Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение