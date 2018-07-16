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Малоимущим южноуральцам дадут по 1,5 тыс. руб на подготовку к школе
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Малоимущим южноуральцам дадут по 1,5 тыс. руб на подготовку к школе 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Южноуральские семьи смогут получать по 1,5 тысячи рублей на ребёнка для подготовки к школе, сообщали в пресс-службе правительства Челябинской области.
На помощь могут рассчитывать малообеспеченные семьи, где воспитывают трое и более детей или же детей-инвалидов. Выплату предоставляют на детей младше 18 лет. На эти цели из областного бюджета направят более 50 миллионов рублей, что позволит помочь почти 34 тысячам детей.
С 17 июля заявления на единовременное денежное пособие принимают в управлениях социальной защиты населения Челябинской области. Оформить её можно до 31 октября этого года.
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