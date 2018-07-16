Малоимущим южноуральцам дадут по 1,5 тыс. руб на подготовку к школе

Южноуральские семьи смогут получать по 1,5 тысячи рублей на ребёнка для подготовки к школе, сообщали в пресс-службе правительства Челябинской области.

На помощь могут рассчитывать малообеспеченные семьи, где воспитывают трое и более детей или же детей-инвалидов. Выплату предоставляют на детей младше 18 лет. На эти цели из областного бюджета направят более 50 миллионов рублей, что позволит помочь почти 34 тысячам детей.