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РСЗО «Ураган» и «Смерч» нанесли удар по «противнику» на полигоне в Кемеровской области
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РСЗО «Ураган» и «Смерч» нанесли удар по «противнику» на полигоне в Кемеровской области 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Всего в учениях будет задействовано 1 300 единиц вооружения и военной техники, включая самоходные пушки «Малка», самоходные минометы «Тюльпан», реактивные системы залпового огня «Ураган».
На полигонах Кемеровской областей стартовали учения, в которых примут участие 6 500 артиллеристов свыше тысячи трехсот артиллерийских комплексов Центрального военного округа. Военные будут осваивать опыт военных конфликтов.
В ходе учений по мишеням били тяжелые самоходные пушки. Эти гаубицы могут послать снаряды и на десятки километров и уничтожить цель практически в упор. А вот специализация реактивных систем залпового огня «Ураган» и «Смерч» — наносить удары по условному врагу, который скрывается вне зоны прямой видимости.
Задача расчетов во время этих учений — не только уничтожить цель, но и максимально быстро перевести технику из походного положения в боевое. Маневры будут вестись как в дневное, так и в ночное время.
Всего в учениях будет задействовано 1 300 единиц вооружения и военной техники, включая самоходные пушки «Малка», самоходные минометы «Тюльпан», реактивные системы залпового огня «Ураган», 152-мм самоходная гаубица «Мста-С» и самоходные противотанковые комплексы «Шторм-С».
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