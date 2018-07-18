Северную Америку заселили на тысячи лет раньше, чем считалось

Обнаруженные во время раскопок археологического памятника Голт (Техас, США ) 150 000 каменных орудий показали, что люди заселили Америку на две с половиной тысячи лет раньше, чем предполагали ученые. Возраст орудий археологи оценивают в 16 тысяч лет, в то время как часто первой культурой на континенте считается Кловис, возраст которой составляет не более 13,5 тысяч лет. Исследование опубликовано в журнале Science Advances.

Первыми людьми в Северной Америке ученые считают представителей культуры Кловис, которые попали на континент из Сибири не более 13,5 тысяч лет назад. Они охотились на еще не вымершую мегафауну Америки — мамонтов и бизонов. Первые орудия, такие как наконечники стрел и копий, этих людей каменного века археологи начали находить в 1920-х.

В новой работе рассказывается о гораздо более древних орудиях. «Эти наконечники метательных орудий уникальны, мы никогда раньше не обнаруживали подобного, — говорит ведущий автор работы Томас Уильямс из Университета штата Техас. — Их возраст и то обстоятельство, что они найдены в более глубоком слое, чем следы культуры Кловис, показывают, что Голт предоставляет прекрасную возможность изучить самых ранних обитателей Америки».

Это не первая находка следов более древних людей, чем Кловис, но одна из самых убедительных. В последние годы многие археологи склоняются к тому, что историю заселения Америки нужно пересмотреть, и даже считают, что первые люди могли попасть на континент из Юго-Восточной Азии, передвигаясь на плотах. В целом авторы новой работы приходят к выводу, что культура Кловис распространилась по уже распределенной по всему регионе популяции, а не была привнесена исключительно пришедшими из Восточной Сибири людьми.

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