Роспотребнадзор рассказал о качестве воды на пляжах Петрозаводска

Водоемы карельской столицы непригодны для отдыха, напомнили в Роспотребнадзор.

Как сообщили в пресс-центре администрации Петрозаводска, специалисты регионального управления Роспотребнадзора проверили территории отдых у воды в карельской столице.

По результатам проведенных в июне лабораторных исследований, качество воды в Онежском озере в Песках, Сайнаволоке и в районе улицы Московской, водоема на Каменном карьере и в реке Лососинке в Зарецком парке не соответствовало требованиям санитарного законодательства по микробиологическим показателям.

В пробах зафиксированы превышения допустимых уровней содержания термотолерантных и общих колиформных бактерий и колифагов,

говорится в сообщении.

Пробы почвы, отобранные в конце июня в Зарецком парке, по микробиологическим показателям также не соответствуют требованиям санитарного законодательства — в них превышен допустимый уровень содержания энтерококков.

Санитарные врачи рекомендуют горожанам быть осторожными и воздержаться от купания в этих местах.

По материалам: ptzgovorit.ru