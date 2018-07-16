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Роспотребнадзор рассказал о качестве воды на пляжах Петрозаводска
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Роспотребнадзор рассказал о качестве воды на пляжах Петрозаводска 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Водоемы карельской столицы непригодны для отдыха, напомнили в Роспотребнадзор.
Как сообщили в пресс-центре администрации Петрозаводска, специалисты регионального управления Роспотребнадзора проверили территории отдых у воды в карельской столице.
По результатам проведенных в июне лабораторных исследований, качество воды в Онежском озере в Песках, Сайнаволоке и в районе улицы Московской, водоема на Каменном карьере и в реке Лососинке в Зарецком парке не соответствовало требованиям санитарного законодательства по микробиологическим показателям.
В пробах зафиксированы превышения допустимых уровней содержания термотолерантных и общих колиформных бактерий и колифагов,
говорится в сообщении.
Пробы почвы, отобранные в конце июня в Зарецком парке, по микробиологическим показателям также не соответствуют требованиям санитарного законодательства — в них превышен допустимый уровень содержания энтерококков.
Санитарные врачи рекомендуют горожанам быть осторожными и воздержаться от купания в этих местах.
По материалам: ptzgovorit.ru
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