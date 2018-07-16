Ещё
Называем победителя розыгрыша на четырехдневный рафтинг на Белом море
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Называем победителя розыгрыша на четырехдневный рафтинг на Белом море 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
За четыре дня сплава можно в полной мере насладиться природой северной Карелии во всех ее сочетаниях.
10 дней назад портал «Карельские Вести» объявил розыгрыш на четырехдневный рафтинг по реке Кереть с заходом на Белое море. Протяженность маршрута — 67 км. Категория сложности: 2 из 6. Основные плавсредства — катамараны с мотором, по желанию можно выбрать рафты с мотором и байдарки. Также обещаны рыбалка и походная баня.
Сегодня в 15 часов с помощью приложения Random.app был произведен розыгрыш, и мы называем победителя. Кира Воробей получает путевку на двоих! Поздравляем!
По материалам: ptzgovorit.ru
Карельские вести: последние новости
Мужчина спрашивает старушку, почему она одна на круизном лайнере. Ее ответ – это нечто! Путин улыбнулся вопросу о рукопожатии Трампа в Хельсинки Почему возник новый миграционный кризис в Европе
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Встреча века» завершилась. Трамп высказался первым146
Западные СМИ впали в истерику из-за опоздания Путина256
Мощный взрыв прогремел на северо-западе Москвы9
Крым парализовало224
Франция закрывает торгпредство в России58
Видео
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия
05:24
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»
Политика
00:10
Журналисты устроили потасовку на встрече Путина и Трампа
В мире
00:15
Мощный взрыв прогремел на северо-западе Москвы
Происшествия
00:49
Путин опоздал на встречу к Трампу
Политика
01:19
Крым остался без Booking.com
Экономика Компании
03:43
Китай нанес новый удар по США
Экономика
00:34
Жену Трампа высмеяли перед встречей с Путиным
В мире
04:17
Путин и Трамп пожали друг другу руки
Политика
01:00
Крым парализовало
Общество Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение