Называем победителя розыгрыша на четырехдневный рафтинг на Белом море

За четыре дня сплава можно в полной мере насладиться природой северной Карелии во всех ее сочетаниях.

10 дней назад портал «Карельские Вести» объявил розыгрыш на четырехдневный рафтинг по реке Кереть с заходом на Белое море. Протяженность маршрута — 67 км. Категория сложности: 2 из 6. Основные плавсредства — катамараны с мотором, по желанию можно выбрать рафты с мотором и байдарки. Также обещаны рыбалка и походная баня.

Сегодня в 15 часов с помощью приложения Random.app был произведен розыгрыш, и мы называем победителя. Кира Воробей получает путевку на двоих! Поздравляем!