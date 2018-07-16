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Инспекторы ДПС проверили водителей в районе Марьино на соблюдение правил парковки
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Инспекторы ДПС проверили водителей в районе Марьино на соблюдение правил парковки 

Префектура Юго-Восточного административного округа 2 часа назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Инспекторы дорожно-патрульной службы ЮВАО совместно с представителями МАДИ провели рейд в районе Марьино, направленный на выявление водителей, нарушающих правила парковки и оставляющих свои автомобили на специальных местах для инвалидов.
Сотрудники полиции проверяли у владельцев автомобилей, которые припарковались на специально отведенных для маломобильных граждан местах, наличие документов, подтверждающих инвалидность. В результате — четыре автомобиля было эвакуировано, а в отношении нарушителей составлены протоколы об административном правонарушении по статье 12.19 КоАП РФ «Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств в местах, отведенных для остановки или стоянки транспортных средств инвалидов», которое влечет наложение административного штрафа на водителя в размере 5 000 рублей.
Кроме того, с водителями, которые пытались припарковаться на специальных местах для инвалидов, но не успели покинуть свои автомобили, была проведена разъяснительная беседа.
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