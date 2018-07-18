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Владимир Панов пообещал строить ливневки при ремонте дорог
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Владимир Панов пообещал строить ливневки при ремонте дорог 

nn.ru 1 час назад
Фото: nn.ru
В этом году в Нижнем Новгороде ремонтируется 38 км дорог на 32 улицах. Работы планируется завершить к началу сентября.
— Сейчас у нас есть 930 млн рублей: 800 млн — из федерального бюджета, 100 млн — из областного и 30 млн — это городские расходы, — сказал Владимир Панов. — На весь город этого, конечно, не хватит, но помощь очень ощутима.
В следующем году планируется увеличить финансирование дорожного ремонта.
Качество ремонта самого дорожного полотна главу города в целом устроило, а вот к разметке есть вопросы. Сейчас ее наносят краской, которой хватает на пару месяцев. Со следующего года разметку начнут делать пластиковой — более долговечной и светоотражающей.
Кроме того, мэр города заявил, что уже со следующего года при любом ремонте дорог будут учитывать состояние ливневой канализации.
— Все проектные решения должны будут включать в себя прочистку, восстановление или строительство новых элементов ливневки, — добавил Владимир Панов.
Тем временем 17 июля Нижний Новгород вновь затопило. Досталось и перекрестку Горького — Ковалихинской, который сделал наш город знаменитым на весь мир. Похоже, там опять ждут скромного охранника отеля. Даже ликвидация стихийной свалки, которая перекрыла русло речки Ковы, не избавило этот участок от подтоплений.
В 2014 году после очередного потопа на Черном пруду бывший на тот момент губернатором Нижегородской области Валерий Шанцев заявлял:
— Я дал указание — новые дороги и дороги, которые находятся в капитальном ремонте, обязательно предусматривать проекты с ливневкой.
Впрочем, даже наличие ливневки не всегда спасает. Меньше чем за неделю новая дорога, построенная рядом со стадионом «Нижний Новгород», уже дважды пострадала от ливня.
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