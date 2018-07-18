Владимир Панов пообещал строить ливневки при ремонте дорог

В этом году в Нижнем Новгороде ремонтируется 38 км дорог на 32 улицах. Работы планируется завершить к началу сентября.

— Сейчас у нас есть 930 млн рублей: 800 млн — из федерального бюджета, 100 млн — из областного и 30 млн — это городские расходы, — сказал Владимир Панов . — На весь город этого, конечно, не хватит, но помощь очень ощутима.

В следующем году планируется увеличить финансирование дорожного ремонта.

Качество ремонта самого дорожного полотна главу города в целом устроило, а вот к разметке есть вопросы. Сейчас ее наносят краской, которой хватает на пару месяцев. Со следующего года разметку начнут делать пластиковой — более долговечной и светоотражающей.

Кроме того, мэр города заявил, что уже со следующего года при любом ремонте дорог будут учитывать состояние ливневой канализации.

— Все проектные решения должны будут включать в себя прочистку, восстановление или строительство новых элементов ливневки, — добавил Владимир Панов.

Тем временем 17 июля Нижний Новгород вновь затопило. Досталось и перекрестку Горького — Ковалихинской, который сделал наш город знаменитым на весь мир. Похоже, там опять ждут скромного охранника отеля. Даже ликвидация стихийной свалки, которая перекрыла русло речки Ковы, не избавило этот участок от подтоплений.

— Я дал указание — новые дороги и дороги, которые находятся в капитальном ремонте, обязательно предусматривать проекты с ливневкой.

Впрочем, даже наличие ливневки не всегда спасает. Меньше чем за неделю новая дорога, построенная рядом со стадионом «Нижний Новгород», уже дважды пострадала от ливня.