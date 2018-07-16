Ещё
Суд оштрафовал болельщика на 3 тыс. рублей за проход в VIP-зону «Лужников» без билета
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Суд оштрафовал болельщика на 3 тыс. рублей за проход в VIP-зону «Лужников» без билета 

ТАСС 1 час назад
Фото: Москва24
МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Хамовнический суд Москвы оштрафовал болельщика Сергея Загоровского на 3 тыс. рублей за безбилетный проход в VIP-зону стадиона «Лужники». Об этом ТАСС сообщили в суде.
"Загоровский проник в VIP-зону без билета, нарушив тем самым правила поведения зрителей при проведении официального спортивного мероприятия. Ему назначен штраф в размере 3 тыс. рублей", — сказала представитель суда.
Суд также вынес аналогичное наказание болельщику из Пятигорска Григорию Айрапетову, который попал на территорию зоны аккредитации стадиона «Лужники» без входного билета.
ТАСС: последние новости
Источник: в кафе в центре Москвы возник пожар в кухонной вентиляции В Калининграде начали производить автомобили KIA Ceed третьего поколения Крупнейший авиаперевозчик Юга России открыл рейс в Калугу
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Западные СМИ впали в истерику из-за опоздания Путина227
Мощный взрыв прогремел на северо-западе Москвы8
Крым парализовало208
«Встреча века» завершилась. Трамп высказался первым83
Франция закрывает торгпредство в России52
Видео
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия
05:24
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»
Политика
00:10
Журналисты устроили потасовку на встрече Путина и Трампа
В мире
00:15
Мощный взрыв прогремел на северо-западе Москвы
Происшествия
00:49
Путин опоздал на встречу к Трампу
Политика
01:19
Крым остался без Booking.com
Экономика Компании
03:43
Китай нанес новый удар по США
Экономика
00:34
Жену Трампа высмеяли перед встречей с Путиным
В мире
04:17
Путин и Трамп пожали друг другу руки
Политика
01:00
Крым парализовало
Общество Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение