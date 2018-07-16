Суд оштрафовал болельщика на 3 тыс. рублей за проход в VIP-зону «Лужников» без билета

МОСКВА , 16 июля. / ТАСС /. Хамовнический суд Москвы оштрафовал болельщика Сергея Загоровского на 3 тыс. рублей за безбилетный проход в VIP-зону стадиона «Лужники». Об этом ТАСС сообщили в суде. "Загоровский проник в VIP-зону без билета, нарушив тем самым правила поведения зрителей при проведении официального спортивного мероприятия. Ему назначен штраф в размере 3 тыс. рублей", — сказала представитель суда. Суд также вынес аналогичное наказание болельщику из Пятигорска Григорию Айрапетову, который попал на территорию зоны аккредитации стадиона «Лужники» без входного билета.