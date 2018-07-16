Ещё
Прибыль BlackRock во II квартале превысила прогноз
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Прибыль BlackRock во II квартале превысила прогноз 

Вести Экономика 2 часа назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 16 июля — «Вести. Экономика». Прибыль и выручка BlackRock, крупнейшей в мире компании по управлению активами, во II квартале превзошли ожидания аналитиков, сообщает Reuters.
Фото: EPA/JUSTIN LANE
Чистая прибыль американской компании в апреле-июне увеличилась до $1,07 млрд с $854 млн за аналогичный период годом ранее.
Разводненная прибыль на акцию составила $6,62 по сравнению с $5,20 годом ранее.
Скорректированная прибыль составила $6,66 в расчете на акцию. По данным Thomson Reuters, аналитики прогнозировали показатель на уровне $6,55.
Выручка инвестиционной компании во II квартале составила $3,605 млрд вместо ожидавшихся $3,594 млрд
BlackRock заявила, что ее более сильная, чем ожидалось, выручка частично была обусловлена базовыми сборами, комиссионными, связанными с показателями доходности, и «доходами от технологических услуг». На прибыль компании позитивно повлияло снижение ставки налога на прибыль корпораций.
[ССЫЛКИПОТЕМЕ=СЛЕВА] Ссылки по теме
Прибыль BlackRock в I квартале превысила прогноз Кто выиграет от налоговой реформы в США?
[/ССЫЛКИПОТЕМЕ] Как сообщали «Вести. Экономика», в декабре президент США Дональд Трамп подписал закон о налоговой реформе. Документ предусматривает снижение для предприятий ставки налога на прибыль с 35% до 21%.
Эффективная налоговая ставка компании во II квартале составила 23,7% по сравнению с 30,4% годом ранее.
Объем активов под управлением BlackRock к концу II квартала составил $6,29 трлн, сократившись с $6,32 трлн в предыдущем квартале.
Чистый приток в BlackRock составил $20 млрд за квартал, при этом долгосрочный приток составил $14,5 млрд, что значительно ниже оценки StreetAccount в $38 млрд
Генеральный директор BlackRock Ларри Финк заявил, что сфера управления активами пострадала от замедления потоков, «связанного с неопределенностью для инвесторов в отношении текущей рыночной среды».
Тем не менее, «наш диалог с клиентами и возможности предоставления долгосрочных решений являются более надежными, чем когда-либо прежде», добавил Финк.
Вести Экономика: последние новости
ЕС ограничил поставки птицы из России Страны БРИКС ответят на торговый протекционизм Российско-индийский экономический форум пройдет в Петербурге 19-20 августа
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Западные СМИ впали в истерику из-за опоздания Путина214
Крым парализовало196
Мощный взрыв прогремел на северо-западе Москвы8
Франция закрывает торгпредство в России47
«Встреча века» завершилась. Трамп высказался первым39
Видео
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия
05:24
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»
Политика
00:10
Журналисты устроили потасовку на встрече Путина и Трампа
В мире
00:15
Мощный взрыв прогремел на северо-западе Москвы
Происшествия
00:49
Путин опоздал на встречу к Трампу
Политика
01:19
Крым остался без Booking.com
Экономика Компании
03:43
Китай нанес новый удар по США
Экономика
00:34
Жену Трампа высмеяли перед встречей с Путиным
В мире
04:17
Путин и Трамп пожали друг другу руки
Политика
01:00
Крым парализовало
Общество Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение