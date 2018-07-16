Прибыль BlackRock во II квартале превысила прогноз

Москва , 16 июля — «Вести. Экономика». Прибыль и выручка BlackRock, крупнейшей в мире компании по управлению активами, во II квартале превзошли ожидания аналитиков, сообщает Reuters

Фото: EPA/JUSTIN LANE

Чистая прибыль американской компании в апреле-июне увеличилась до $1,07 млрд с $854 млн за аналогичный период годом ранее.

Разводненная прибыль на акцию составила $6,62 по сравнению с $5,20 годом ранее.

Скорректированная прибыль составила $6,66 в расчете на акцию. По данным Thomson Reuters, аналитики прогнозировали показатель на уровне $6,55.

Выручка инвестиционной компании во II квартале составила $3,605 млрд вместо ожидавшихся $3,594 млрд

BlackRock заявила, что ее более сильная, чем ожидалось, выручка частично была обусловлена базовыми сборами, комиссионными, связанными с показателями доходности, и «доходами от технологических услуг». На прибыль компании позитивно повлияло снижение ставки налога на прибыль корпораций.

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[/ССЫЛКИПОТЕМЕ] Как сообщали «Вести. Экономика», в декабре президент США Дональд Трамп подписал закон о налоговой реформе. Документ предусматривает снижение для предприятий ставки налога на прибыль с 35% до 21%.

Эффективная налоговая ставка компании во II квартале составила 23,7% по сравнению с 30,4% годом ранее.

Объем активов под управлением BlackRock к концу II квартала составил $6,29 трлн, сократившись с $6,32 трлн в предыдущем квартале.

Чистый приток в BlackRock составил $20 млрд за квартал, при этом долгосрочный приток составил $14,5 млрд, что значительно ниже оценки StreetAccount в $38 млрд

Генеральный директор BlackRock Ларри Финк заявил, что сфера управления активами пострадала от замедления потоков, «связанного с неопределенностью для инвесторов в отношении текущей рыночной среды».

Тем не менее, «наш диалог с клиентами и возможности предоставления долгосрочных решений являются более надежными, чем когда-либо прежде», добавил Финк.