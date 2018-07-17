Свыше 20 школьников из Подмосковья отправились на восьмую смену в «Артек»

Более 20 подмосковных школьников отправились на восьмую смену в лагерь «Артек», участников смены ждет Международная детская ассамблея, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области «24 подмосковных школьника участвуют в восьмой смене международного детского центра «Артек». Смена посвящена «Дружбе», а ее участников ждет Международная детская ассамблея по модели ООН », — говорится в сообщении. В ходе ассамблеи ребята узнают о культуре различных народов мира, освоят искусство ведения переговоров, прикоснутся к тайнам международной дипломатии. «Артек» — международный детский центр. Расположен на южном берегу Крыма поселке Гурзуф . Был самым знаменитым пионерским лагерем в советское время.