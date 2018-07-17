Ещё
Свыше 20 школьников из Подмосковья отправились на восьмую смену в «Артек»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Свыше 20 школьников из Подмосковья отправились на восьмую смену в «Артек» 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Более 20 подмосковных школьников отправились на восьмую смену в лагерь «Артек», участников смены ждет Международная детская ассамблея, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.
«24 подмосковных школьника участвуют в восьмой смене международного детского центра «Артек». Смена посвящена «Дружбе», а ее участников ждет Международная детская ассамблея по модели ООН», — говорится в сообщении.
В ходе ассамблеи ребята узнают о культуре различных народов мира, освоят искусство ведения переговоров, прикоснутся к тайнам международной дипломатии.
«Артек» — международный детский центр. Расположен на южном берегу Крыма в поселке Гурзуф. Был самым знаменитым пионерским лагерем в советское время.
РИАМО: последние новости
Уникальные рабочие места создали на новом колбасном заводе в Кашире «Почта России» выпустила марку в память о семье Николая II Четыре въездные группы благоустроили в Красногорске и Чехове
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Задержан главный гаишник севера Москвы194
Умер актер из «Улиц разбитых фонарей»2
Путин упразднил секретный город из «дела Скрипалей»43
Погиб Тагир Вагапов61
Депутаты решились ввести давно обсуждаемый налог246
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
00:44
Задержан главный гаишник севера Москвы
Криминал Происшествия
01:38
Путин упразднил секретный город из «дела Скрипалей»
Политика
00:34
Порошенко назвал Украину приоритетом для США и НАТО
В мире Статьи
00:59
Бывшая жена Грудинина впервые рассказала об их разводе
Политика
02:45
«Будет сложно»: Москва и Киев договариваются по газу
Экономика Статьи
03:32
«Женщина играла ключевую роль»: кто отравил Скрипалей
В мире Статьи
00:46
США пригрозили России новыми санкциями
В мире США
13:19
Назван способ избежать позднего выхода на пенсию
Личный счет
07:30
Трамп заявил о возрождении НАТО «своими кровными»
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение