Около 2 тыс. детей из Подмосковья отправились отдыхать на курорты Черного моря

Порядка 2 тысяч детей из Подмосковья отправились отдыхать в третью смену на курорты Черноморского побережья, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

«953 ребенка отправились в детские оздоровительные организации Краснодарского края , и 1039 детей по бесплатным путевкам отдохнут в Крыму в детских лагерях «Дружба», «Гагарин» и «АртКвест»», — сообщила министр социального развития региона Ирина Фаевская

Всего в летнюю оздоровительную кампанию текущего года по бесплатным путевкам от министерства социального развития Московской области на курортах Черноморского побережья и Крыма отдохнут более 8,5 тысяч детей из Подмосковья.

Воспользоваться бесплатными путевками могут многодетные семьи и дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации или из малообеспеченных семей.