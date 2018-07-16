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Около 2 тыс. детей из Подмосковья отправились отдыхать на курорты Черного моря
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Около 2 тыс. детей из Подмосковья отправились отдыхать на курорты Черного моря 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Порядка 2 тысяч детей из Подмосковья отправились отдыхать в третью смену на курорты Черноморского побережья, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.
«953 ребенка отправились в детские оздоровительные организации Краснодарского края, и 1039 детей по бесплатным путевкам отдохнут в Крыму в детских лагерях «Дружба», «Гагарин» и «АртКвест»», — сообщила министр социального развития региона Ирина Фаевская.
Всего в летнюю оздоровительную кампанию текущего года по бесплатным путевкам от министерства социального развития Московской области на курортах Черноморского побережья и Крыма отдохнут более 8,5 тысяч детей из Подмосковья.
Воспользоваться бесплатными путевками могут многодетные семьи и дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации или из малообеспеченных семей.
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