Как наесться грибов и остаться в живых

Ежегодно в России от отравления грибами умирают десятки человек. Тяжелее всего болезнь переносят дети и люди с ослабленным здоровьем. Но даже под страхом смерти граждане не хотят отказываться от любимого лакомства. Десятки тысяч грибников каждую осень отправляются в лес на поиски деликатеса.

Желая предотвратить волну новых отравлений, Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по сбору и готовке грибов. News.ru изучил перечень требований, и предлагает вам узнать, как отведать лакомство и обезопасить себя и близких от тяжких последствий.

Почему мы травимся

Грибы — трудноперевариваемый продукт из-за высокого содержания клетчатки хитина, которая не только не переваривается, но и мешает пищеварительным сокам добраться до других веществ. Поэтому есть грибы лучше только гражданам с железным здоровьем.

Global Look Press/Nikolay Gyngazov

От деликатеса стоит воздержаться и детям до 14 лет, так как в их организме ещё нет необходимого количества ферментов для переваривания такого продукта. А родителям нужно внимательно следить за отпрысками во время прогулок в парках, скверах, на детских площадках и в лесу. Малыши часто травятся, когда находят сырые грибы и пробуют их на вкус.

Грибнику на заметку

Любителям походов за грибами следует соблюдать несколько мер предосторожности. Так, собирать лакомство нужно вдали от дорог и магистралей. Складывать вкусные находки лучше в корзины: в пакетах и вёдрах они быстро портятся.

Все принесённые домой грибы в тот же день необходимо перебрать, отсортировать по видам и вновь тщательно пересмотреть. Все червивые, перезревшие и дряблые грибы лучше сразу отправить в помойку. Категорически запрещено хранить быстро портящийся продукт в тепле.

Кроме того, важно подвергнуть грибы кулинарной обработке в день сбора, например, отварить. Без предварительной варки можно готовить только белые грибы, грузди и рыжики обыкновенные. При этом каждый вид грибов следует готовить отдельно.

Советы покупателям

Если вы предпочитаете покупать уже собранные грибы, помните, что нельзя приобретать сушёные, солёные, маринованные и консервированные грибы у случайных лиц. Также не рекомендуется покупать грибные консервы в банках с закатанными крышками, приготовленные в домашних условиях.

На рынках и ярмарках к продаже грибы непромышленного производства допускаются только после проведения экспертизы. Поэтому вы можете попросить продавца показать разрешение на реализацию продукции.

Не покупайте грибы, если нарушена целостность упаковки или она грязная. Также не стоит приобретать деликатес, если на упаковке нет этикетки.

А главное помните: чтобы обезвредить грибы, их нужно очистить от земли, хорошо промыть в воде, а затем отмочить или отварить. В процессе обработки ядовитые вещества исчезают из лакомства.