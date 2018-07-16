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В Северном Тушине расскажут о птицах Алешкинского леса
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В Северном Тушине расскажут о птицах Алешкинского леса 

Префектура СЗАО города Москвы 2 часа назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
В Алешкинском лесу, который располагается на территории района Северное Тушино, пройдет орнитологическая экскурсия «Ранние пташки». Ее проведут сотрудники ГПБУ «Мосприрода».
— Посетив экскурсию, можно узнать много нового о разнообразии орнитофауны Северо-Западного округа и собственными глазами увидеть всю красоту царства птиц в утренний пик их активности. Участникам расскажут о разнообразии певчих и водоплавающих птиц парка, о разнообразии птичьих гнездовий и научат различать голоса птиц, — рассказали в пресс-службе учреждения.
Мероприятие состоится 19 июля, начало в 09.00. Возраст участников: 6+. Запись на экскурсию обязательна. Получить более подробную информацию и записаться можно по телефону 8 (499) 557-03-48. Адрес: ул. Вилиса Лациса, д. 17, стр. 1.
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