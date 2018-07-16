Ещё
В Fitch рассказали об объеме закупаемой США российской нефти
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Fitch рассказали об объеме закупаемой США российской нефти 

Газета.Ru 48 минут назад
Директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко заявил, что США покупают российскую нефть на сумму около $8 млрд в год. Об этом сообщает РИА «Новости».
"В настоящее время США закупают у России примерно 300 тыс. баррелей нефти и нефтепродуктов в день, причем закупки довольно сильно колеблются от месяца к месяцу — это капля в море, около 2-3% от общего объема потребностей США в импорте и менее 3% от добычи нефти в России", — сказал Маринченко.
Он отметил, что американский рынок не является для России приоритетным.
Ранее министр энергетики Александр Новак сообщил, что сокращение добычи нефти Россией по сделке ОПЕК+ в июне составляло 120 тыс. баррелей в сутки.
Газета.Ru: последние новости
Под стадионом ЧМ-2018 в Волгограде обвалилась земля Федотов: изменение пенсионного законодательства направлено на повышение пенсий Делегация Госдумы посетит Германию
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Западные СМИ впали в истерику из-за опоздания Путина214
Крым парализовало196
Мощный взрыв прогремел на северо-западе Москвы8
Франция закрывает торгпредство в России47
«Встреча века» завершилась. Трамп высказался первым39
Видео
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия
05:24
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»
Политика
00:10
Журналисты устроили потасовку на встрече Путина и Трампа
В мире
00:15
Мощный взрыв прогремел на северо-западе Москвы
Происшествия
00:49
Путин опоздал на встречу к Трампу
Политика
01:19
Крым остался без Booking.com
Экономика Компании
03:43
Китай нанес новый удар по США
Экономика
00:34
Жену Трампа высмеяли перед встречей с Путиным
В мире
04:17
Путин и Трамп пожали друг другу руки
Политика
01:00
Крым парализовало
Общество Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение