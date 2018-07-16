В Fitch рассказали об объеме закупаемой США российской нефти

"В настоящее время США закупают у России примерно 300 тыс. баррелей нефти и нефтепродуктов в день, причем закупки довольно сильно колеблются от месяца к месяцу — это капля в море, около 2-3% от общего объема потребностей США в импорте и менее 3% от добычи нефти в России", — сказал Маринченко.

Он отметил, что американский рынок не является для России приоритетным.