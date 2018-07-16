Сергей Собянин рассказал о развитии программы «Мой район»

Стадион в Братееве станет одним из главных центров московского бейсбола. Об этом сообщил Сергей Собянин в интервью журналисту «Вечерней Москвы», рассказывая о программе «Мой район».

Как отметил столичный градоначальник, аналогично проекту «Моя улица» для благоустройства спальных районов составят специальную программу «Мой район», которая включит строительство образовательных учреждений, поликлиник, детских садов, ТЦСО, а также обновление дорог и изменение транспортных маршрутов.

«Прежде всего с учетом просьб жителей», — объяснил принцип выбора направления благоустройства в московских районах Сергей Собянин

В связи с этим мэр Москвы упомянул, что благоустроенный парк в пойме Москвы-реки был сделан с учетом просьб местных жителей. Так, теперь стадион в Братееве — один из главных центров московского бейсбола.

Сергей Собянин также рассказал про обустройство кордодрома в районе Чертаново Центральное и о дополнительной закупке вакцин, не входящих в Национальный календарь профилактических прививок.