В Минэнерго рассказали о дальнейшей работе объектов ЧМ-2018

Министр энергетики и член наблюдательного совета оргкомитета «Россия-2018» Александр Новак заявил, что построенные к чемпионату мира объекты будут функционировать дальше.

"Изменится ли работа объектов после чемпионата мира? Нет. Я думаю, все в порядке, все будет и дальше работать в нормальном режиме. Те объекты, которые мы построили, будут функционировать и дальше.

Это все строилось не на один день и не только ради чемпионата мира. Развитие энергоснабжения в данном случае велось в целом для работы всех спортивных сооружений на будущее", — цитирует Новака газета «Известия»