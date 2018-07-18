Ещё
В Минэнерго рассказали о дальнейшей работе объектов ЧМ-2018
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Минэнерго рассказали о дальнейшей работе объектов ЧМ-2018 

Газета.Ru 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
Министр энергетики и член наблюдательного совета оргкомитета «Россия-2018» Александр Новак заявил, что построенные к чемпионату мира объекты будут функционировать дальше.
"Изменится ли работа объектов после чемпионата мира? Нет. Я думаю, все в порядке, все будет и дальше работать в нормальном режиме. Те объекты, которые мы построили, будут функционировать и дальше.
Это все строилось не на один день и не только ради чемпионата мира. Развитие энергоснабжения в данном случае велось в целом для работы всех спортивных сооружений на будущее", — цитирует Новака газета «Известия».
Чемпионат мира 2018 года прошел с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.
Газета.Ru: последние новости
Доля России в госдолге США сократилась до 11-летнего минимума Лучший вратарь ЧМ-2018 перейдет в "Реал" Во Флориде при крушении двух самолетов погибли три человека
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп определился с отношением к России
Убита финалистка всероссийского конкурса красоты
Отдыхающую на пляже пронзило летящим зонтом
Раскрыты возможности новейших «Кинжалов»
«Там геноцид!»: Лютый избавится от гражданства Украины
Видео
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
01:16
Летчик рассказал о потерянной МиГ-29К огромной ракете
Оружие Армия
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
00:44
Задержан главный гаишник севера Москвы
Криминал Происшествия
01:38
Путин упразднил секретный город из «дела Скрипалей»
Политика
00:34
Порошенко назвал Украину приоритетом для США и НАТО
В мире Статьи
00:59
Бывшая жена Грудинина впервые рассказала об их разводе
Политика
02:45
«Будет сложно»: Москва и Киев договариваются по газу
Экономика Статьи
03:32
«Женщина играла ключевую роль»: кто отравил Скрипалей
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение