«Ночной охотник» обстелял неуправляемыми ракетами «противника» под Хабаровском

Вертолеты Ми-8 нанесли воздушный удар по условному противнику в Хабаровском крае

В Хабаровском крае проходят летно-тактические учения армейской авиации ВВО.

Экипажи вертолетов Ми-8АМТШ и КА-52 вели в небе воздушную разведку зоны предполагаемой высадки тактического десанта.

По легенде учений, когда пехота и бронетехника противника были обнаружены, аллигаторы нанесли удар по целям неуправляемыми реактивными снарядами.

Под таким прикрытием экипажи «Терминаторов» осуществили высадку десанта, который и завершил операцию по уничтожению неприятеля.