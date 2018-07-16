В центре «Вдохновение» в ЮЗАО пройдет встреча активных мам

Активные мамы и блогеры района Ясенево встретятся в арт-клубе культурного центра «Вдохновение» 8 августа в 11.00. Как сообщает газета «Москва За Калужской заставой», гости поделятся личным опытом, а также поучаствуют в тематических мастер-классах.

Малыши смогут порезвиться в детской игровой зоне, а мамы обсудят развитие ребенка и подготовку к школе, поговорят о том, как все успевать и чем занять малыша.

Вход на мероприятие свободный, однако необходима регистрация.

Отмечается, что первая такая встреча прошла еще 23 мая. Она подтвердила интерес материнского сообщества к общению и обсуждению актуальных вопросов, связанных с осознанным родительством. На встрече побывали более двадцати пяти мам с детьми разного возраста.