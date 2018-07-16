На улицы Краснодара выехала техника для ликвидации последствий подтоплений

По заявкам горожан работают 10 вакуумных машин

На улицы Краснодара выехала техника для ликвидации последствий подтоплений.

В Единую дежурно-диспетчерскую службу города поступили обращения граждан о подтоплениях на проезжей части ряда улиц краевой столицы после сильного ливня. По заявкам горожан работают 10 вакуумных машин

«Идет ликвидация подтоплений на хуторе им. Ленина, ул. Трамвайной — им. Мачуги. Залит водой переход на перекрёстке ул. им. Стасова и им. Селезнёва», — сказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов

Он также добавил, что при необходимости число откачивающей техники может быть увеличено.

В некоторых районах, по его словам, потопления уже устранены, движение трамваев восстановлено, в частности, на участке путепровода на ул. им. Вишняковой, пересечении ул. им. Горького — Дмитриевская Дамба, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.