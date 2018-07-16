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На улицы Краснодара выехала техника для ликвидации последствий подтоплений
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На улицы Краснодара выехала техника для ликвидации последствий подтоплений 

АиФ-Кубань 55 минут назад
Фото: АиФ-Кубань
По заявкам горожан работают 10 вакуумных машин
На улицы Краснодара выехала техника для ликвидации последствий подтоплений.
В Единую дежурно-диспетчерскую службу города поступили обращения граждан о подтоплениях на проезжей части ряда улиц краевой столицы после сильного ливня. По заявкам горожан работают 10 вакуумных машин
«Идет ликвидация подтоплений на хуторе им. Ленина, ул. Трамвайной — им. Мачуги. Залит водой переход на перекрёстке ул. им. Стасова и им. Селезнёва», — сказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.
Он также добавил, что при необходимости число откачивающей техники может быть увеличено.
В некоторых районах, по его словам, потопления уже устранены, движение трамваев восстановлено, в частности, на участке путепровода на ул. им. Вишняковой, пересечении ул. им. Горького — Дмитриевская Дамба, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
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