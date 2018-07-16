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Правительство одобрило проект о сокращении сроков решения о выдаче маткапитала
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Правительство одобрило проект о сокращении сроков решения о выдаче маткапитала 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект о сокращении сроков выдачи сертификата для получения маткапитала, сообщается на сайте кабмина.
Проект федерального закона разработан Минтрудом.
«Законопроектом предлагается сократить срок принятия решения о выдаче либо об отказе в выдаче сертификата до 15 дней с даты приёма заявления», — указывается в сообщении.
Кроме того, предлагается с 14 до 5 дней сократить сроки проведения проверки достоверности представляемых россиянами данных, необходимых для принятия решений о дополнительных мерах господдержки семей с детьми.
Как отмечается, принятие и реализация данного документа даст возможность повысить качество предоставления госуслуги по выдаче сертификата на материнский капитал.
Согласно действующему законодательству, решение о выдаче этого сертификата выносится территориальным органом Пенсионного фонда России в месячный срок с даты приёма заявления о выдаче.
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