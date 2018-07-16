Правительство одобрило проект о сокращении сроков решения о выдаче маткапитала

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект о сокращении сроков выдачи сертификата для получения маткапитала, сообщается на сайте кабмина.

Проект федерального закона разработан Минтрудом

«Законопроектом предлагается сократить срок принятия решения о выдаче либо об отказе в выдаче сертификата до 15 дней с даты приёма заявления», — указывается в сообщении.

Кроме того, предлагается с 14 до 5 дней сократить сроки проведения проверки достоверности представляемых россиянами данных, необходимых для принятия решений о дополнительных мерах господдержки семей с детьми.

Как отмечается, принятие и реализация данного документа даст возможность повысить качество предоставления госуслуги по выдаче сертификата на материнский капитал.