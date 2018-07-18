Первую партию высокоточных медицинских анализаторов отправили на рынок РФ из ОЭЗ «Дубна»

Резидент подмосковной особой экономической зоны (ОЭЗ) «Дубна» компания «АРКРЭЙ» отправила на российский рынок первую партию высокотехнологичного медицинского оборудования — переносных анализаторов мочи, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области

«Компания «АРКРЭЙ» — резидент ОЭЗ «Дубна» 17 июля 2018 года отправила на отечественный рынок первую партию переносных анализаторов мочи Aution Eleven — 4020, работающих по современной технологии «сухая химия». Высокотехнологичные приборы универсальны и подходят как для лабораторий, выполняющих сотни тестов, так и для единичных исследований», — отмечается в сообщении.

За ходом первой отгрузки наблюдали президент корпорации ARKRAY Inc. Дои Cигэру, генеральный директор ООО «АРКРЭЙ» Саката Тэцуя, представители руководства ОЭЗ «Дубна», администрации города и компании-дилера «ЭкоМед-СМ».

Производительность универсального переносного анализатора — до 514 тестов в час. Прибор обладает памятью и возможностью подключения к компьютеру для моментальной передачи данных врачу. Кроме того, с помощью метода «сухая химия» возможны длительные сроки хранения данных, не требующие специальных условий, а также одновременное измерение на тест-полоске до 10 параметров. Прибор подходит как для централизованной лаборатории, которая делает более 500 тестов в день, так и для небольшой поликлиники со 100 тестами в день или для частного практикующего врача, выполняющего единичные исследования.

«АРКРЭЙ» — одна из первых компаний с иностранным капиталом, которая успешно реализует свой проект на территории ОЭЗ «Дубна». «АРКРЭЙ» выпускает конкурентоспособные по качеству и цене приборы для измерения уровня сахара в крови на основе самых передовых технологий и разработок японских специалистов. С 2013 года компания производит в ОЭЗ портативные глюкометра, а с 2016 года — одноразовые тест-полоски для анализаторов мочи.

«Поэтому сегодня компания прочно занимает свое место на отечественном рынке, продукцию «АРКРЭЙ» активно закупают российские лечебные учреждения, аптечные сети, а резидент постоянно наращивает ее объемы. Модельный ряд продукции компании также постоянно расширяется», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев

Гости из Японии встретились с генеральным директором АО «ОЭЗ ТВТ „Дубна“ Антоном Афанасьевым и обсудили привлекательность российского рынка, возможности расширения территории сбыта как глюкометров, так и новых анализаторов, обмена опытом продаж с другими резидентами ОЭЗ, ведущими деятельность в биомедицинском направлении.

»Компания интенсивно развивается, расширяет линейку своей высокотехнологичной продукции, и мы готовы оказывать на этом пути любую необходимую помощь», — сказал Афанасьев.