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Омбудсмен Украины просит Порошенко обменять экипаж «Норда» на моряков, задержанных в Крыму
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Омбудсмен Украины просит Порошенко обменять экипаж «Норда» на моряков, задержанных в Крыму 

BFM.RU 35 минут назад
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова попросила Петра Порошенко рассмотреть возможность обмена членов экипажа российского судна «Норд» на украинских моряков, задержанных в Крыму. Об этом сообщили в пресс-службе омбудсмена. Там отметили, что с просьбой провести обмен обратились семьи моряков, передает ТАСС.
Тем временем, руководитель адвокатского объединения «Могильницкий и партнеры», адвокаты которого представляют интересы экипажа судна «Норд», Максим Могильницкий считает, что моряки не могут быть предметом обмена на Украине, так как они не задержаны и на них не заведено уголовных дел. «Если их предлагают обменять, они автоматически становятся заложниками. По такой логике сейчас можно всех россиян, находящихся на территории Украины, перестать выпускать из страны и взять их всех в заложники», — сказал РИА Новости Могильницкий. По его словам, обменять можно только капитана судна, в отношении которого выдвинуты обвинения в совершении двух преступлений.
Украинские пограничники 25 марта задержали крымское судно «Норд» под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Все они — граждане России, но Киев считает их украинскими гражданами. Два члена экипажа сумели вернуться в Крым через Белоруссию, семерых сняли с рейса в Минск. Капитану судна инкриминируется «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства», ему грозит до 5 лет лишения свободы. В МИД РФ ранее заявляли, что будут добиваться скорейшего освобождения всего экипажа.
Украинское рыболовецкое судно «ЯМК-0041» было задержано 4 мая у берегов Крыма, оно нарушило запрет на вылов камбалы на шельфе. В отношении капитана судна, гражданина Украины, возбуждено уголовное дело о браконьерстве, он находится в СИЗО Симферополя. На судно наложен арест.
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