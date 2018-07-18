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Экипажу «Норда» разрешили вернуться в Крым
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Экипажу «Норда» разрешили вернуться в Крым 

Газета.Ru 1 час назад
Пресс-секретарь украинской прокуратуры Татьяна Тихончик заявила, что экипажу арестованного украинскими пограничниками крымского рыболовецкого судна «Норд» разрешено вернуться в Крым. Об этом сообщает РИА «Новости».
По ее словам, экипаж крымского судна «никем не удерживается на территории Украины».
Она также подчеркнула, что экипаж «Норда» может беспрепятственно «вернуться домой».
Ранее сообщалось, что экипажу «Норда» вернули российские паспорта.
В конце июня стало известно, что украинский суд разрешил капитану российского рыболовецкого судна «Норд» Владимиру Горбенко выехать в Крым.
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