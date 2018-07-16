В Воронеже предприниматель пойдет под суд за махинации с землей

43-летний владелец группы компаний «БиК» пойдет под суд по обвинению в мошенничестве, сообщили в пресс-службе СК РФ по региону.

В период с марта по сентябрь 2015 года предприниматель, действуя от имени своей матери, в собственности которой находился земельный участок по адресу: ул. Кольцовская, 9 а, купил право собственности еще на два соседних участка. Тем самым, общая площадь участка увеличилась с 1980 кв.м. до 2387 кв.м.

Также местный житель составил подложный протокол собрания собственников домов №14а и 14 по улице Студенческой, а также акт согласования местоположения границ указанного земельного участка с жильцами данных домов и ДИЗО Воронежской области . В итоге, на основании липовых документов площадь участка стала составлять 2997 кв.м.