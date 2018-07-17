В Госдуме ответили на слова Порошенко о досмотре судов в Азовском море

Как заявил парламентарий, подобными высказываниями украинский лидер пытается завоевать доверие населения страны.

"Порошенко и дальше будет выдавать подобные заявления, которые, по его мнению, повышают рейтинг. Но доверие людей только падает. Это заявление ни к чему не приведет, на него можно даже не реагировать. Надо ждать выборов и надеяться на то, что жители Украины выберут себе адекватного руководителя", — подчеркнул Водолацкий.

При этом Украина при всем желании не сможет помешать досмотрам со стороны России из-за проблем с флотом, указал депутат.

"Ржавые корыта, которые стоят в Одессе, не способны выходить в море", — отметил политик.

Он также добавил, что сегодня российская сторона вполне адекватно реагирует на провокации со стороны Киева и не нарушает нормы международного права.

"Все суда, которые заходят сегодня в наши воды, контролируются ВМФ России и береговой охраной. Тут нет противоречий Международному морскому праву", — заметил Водолацкий.

Ранее Петр Порошенко пообещал «бороться» с досмотром российской Госпогранслужбой украинских судов, следующих через Керченский пролив. Как заявил глава государства, соответствующие приказы уже направлены министру обороны, начальнику Генштаба и командующему ВМС страны.

При этом в соответствии с соглашением о сотрудничестве между Киевом и Москвой Азов определяется как море внутреннего пользования двух государств и Госпогранслужбы обеих стран имеют право проводить рядовые осмотры следующих через него судов.

Украина не первый раз выражает недовольство по поводу досмотра российскими пограничниками судов, следующих через Керченский пролив. При этом со стороны Киева не прекращаются провокации в отношении российского судоходства. Так, весной украинский суд арестовал земснаряд «Печора» и судно SeaBreez из-за разработки песчаника в районе Крымского полуострова. Кроме того, в конце марта в Азовском море был задержан сейнер «Норд». На его борту находились десять российских граждан, которых Киев считает украинскими. В результате девятерых человек оштрафовали за «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины», а капитану судна грозит до пяти лет лишения свободы. После этого командование Черноморского флота заявило о готовности патрулировать воды Азовского и черного морей, а действия Киева назвало «настоящим государственным пиратством».