Ещё
Порошенко приказал военным пресечь задержания судов Россией
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Порошенко приказал военным пресечь задержания судов Россией 

Rambler News Service 2 часа назад
Фото: Вестник Кавказа
Президент Украины Петр Порошенко отдал приказ военным пресечь задержания судов Россией, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на телеканал ICTV.
«Сейчас стоит вопрос, будем ли мы укреплять защиту с моря. И мы не будем мириться с незаконным захватом украинских и иностранных кораблей, движущихся в направлении украинских портов, в том числе, Мариуполя, для того чтобы остановить горно-металлургический комплекс, работающий на Донбассе», — сказал Порошенко.
«Безусловно, на сегодняшний день мною были предоставлены соответствующие приказы и министру обороны, и начальнику Генерального штаба, и командующему военно-морских сил Украины для того, чтобы мы приняли достаточные меры, чтобы прекратить это нарушение закона и остановить российские провокации при прохождении украинского Керченского пролива», — добавил он.
Ранее в июле Депутаты Верховной рады Украины от партии «Самопомощь» предложили расторгнуть договор между Москвой и Киевом о сотрудничестве при использовании Азовского моря и Керченского пролива.
Rambler News Service: последние новости
Путин упразднил фигурировавший в СМИ по «делу Скрипалей» ЗАТО Шиханы Госдума приняла в первом чтении законопроект об увеличении лимита рекламного времени на ТВ Генподрядчик стадиона в Волгограде устранит последствия ливня
Комментарии  Ещё 53 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Погиб Тагир Вагапов35
США пригрозили России новыми санкциями129
Раскрыты детали смертельной драки россиянина и украинца101
Назван способ избежать позднего выхода на пенсию294
Женщину назвали вероятным отравителем Скрипалей80
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
02:45
«Будет сложно»: Москва и Киев договариваются по газу
Экономика Статьи
03:32
«Женщина играла ключевую роль»: кто отравил Скрипалей
В мире Статьи
00:46
США пригрозили России новыми санкциями
В мире США
13:19
Назван способ избежать позднего выхода на пенсию
Личный счет Другое
07:30
Трамп заявил о возрождении НАТО «своими кровными»
В мире
00:59
Брежнева заступилась за Пугачеву
Шоу-бизнес
00:35
Женщину назвали вероятным отравителем Скрипалей
В мире
02:49
90 человек съели шаурму и пожалели
Происшествия
05:28
Оговорились: Путина назвали президентом Украины
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение