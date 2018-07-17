Порошенко приказал военным пресечь задержания судов Россией 

Президент Украины Петр Порошенко отдал приказ военным пресечь задержания судов Россией, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на телеканал ICTV.
«Сейчас стоит вопрос, будем ли мы укреплять защиту с моря. И мы не будем мириться с незаконным захватом украинских и иностранных кораблей, движущихся в направлении украинских портов, в том числе, Мариуполя, для того чтобы остановить горно-металлургический комплекс, работающий на Донбассе», — сказал Порошенко.
«Безусловно, на сегодняшний день мною были предоставлены соответствующие приказы и министру обороны, и начальнику Генерального штаба, и командующему военно-морских сил Украины для того, чтобы мы приняли достаточные меры, чтобы прекратить это нарушение закона и остановить российские провокации при прохождении украинского Керченского пролива», — добавил он.
Ранее в июле Депутаты Верховной рады Украины от партии «Самопомощь» предложили расторгнуть договор между Москвой и Киевом о сотрудничестве при использовании Азовского моря и Керченского пролива.