Татарстан выделит до 602,5 млн рублей на обустройство общественного пространства

Главное строительное управление Татарстана разместило тендер по выбору подрядчика для выполнения работ по благоустройству и развитию общественных пространств в 34 городах региона, пишет Inkazan.ru со ссылкой на портал госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта составит 602,5 млн руб. Средства будут выделены из регионального бюджета.

Наибольшая сумма, или около 100 млн руб., уйдет Альметьевску , где запланировано переустройство парка по улице Зифы Балакиной. Кроме того, 41 млн руб. предусмотрен на обустройство парка «Старый майдан» в Елабуге

Все работы должны быть завершены к 30 июня 2019 года, а аукцион по выбору подрядчика пройдет 19 июля текущего года.