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Бывший полицейский возглавил управление мэрии Воронежа
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Бывший полицейский возглавил управление мэрии Воронежа 

АиФ 44 минуты назад
Фото: АиФ
12 июля в должность руководителя контрольно-аналитического управления администрации Воронежа вступил Александр Чернышов.
Ранее, с 2003 года, Александр Чернышов работал в ГУ МВД по Воронежской области.
Напомним, ранее управление возглавлял Геннадий Боев. Он ушел в отставку после того, как весной им заинтересовалась прокуратура. При поступлении на муниципальную службу он являлся генеральным директором ООО «Народная лотерея — Воронеж». Также, согласно данным налоговой службы, он был учредителем ООО «Воронежский центр предпринимательства и охраны труда. При трудоустройстве и дальнейшем прохождении муниципальной службы Боев скрыл от работодателя указанные обстоятельства.
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