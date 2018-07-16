Бывший полицейский возглавил управление мэрии Воронежа 

12 июля в должность руководителя контрольно-аналитического управления администрации Воронежа вступил Александр Чернышов.
Ранее, с 2003 года, Александр Чернышов работал в ГУ МВД по Воронежской области.
Напомним, ранее управление возглавлял Геннадий Боев. Он ушел в отставку после того, как весной им заинтересовалась прокуратура. При поступлении на муниципальную службу он являлся генеральным директором ООО «Народная лотерея — Воронеж». Также, согласно данным налоговой службы, он был учредителем ООО «Воронежский центр предпринимательства и охраны труда. При трудоустройстве и дальнейшем прохождении муниципальной службы Боев скрыл от работодателя указанные обстоятельства.