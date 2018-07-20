Путепровод строят на Ленинск-Кузнецкой трассе на выезде из Новосибирска

Звучат уже избитые слова «майна» и «вира». Но движения необходимы буквально ювелирные, чтобы точно поставить балку весом 40 тонн. Так начали формировать вторую очередь путепровода над железной дорогой, что пересекает трассу Новосибирск Ленинск-Кузнецкий . Будет четыре полосы движения — по две в каждом направлении. Левую часть завершили, сейчас приступили к правой. Путепровод — важный элемент проекта реконструкции оживленной региональной трассы.

«Мы переводим участок очень напряженной дороги, особенно в выходные дни, в первую техническую категорию, разделяем потоки. У нас будет две полосы в одну сторону, две в другую, разделенные между собой ограждениями безопасности», — рассказал начальник отдела искусственных сооружений Территориального управления автодорог Новосибирской области Иосиф Кодалаев.

Монтаж второй очереди путепровода — важный этап в реконструкции трассы. И больше новость касается простых водителей. Ведь периодически приходится стоять в пробке, когда идут работы на объекте.

«Мне нужно ехать в Плотниково на дачу. Раньше было хорошо, сейчас плохо — движение напряженное. Работы идкт, перекрывают одну сторону, стоишь минут 20. Потом встречных не пускают, нас пускают. Что за дела? », — возмущается житель Новосибирска Владимир Литвиненко

На монтаж перекрытий второй очереди путепровода уйдет несколько дней. Представители территориального управления автодорог не первый раз терпеливо разъясняют, что ускорить процесс нельзя. Все дело в рельефе местности, где идут работы. Здесь просто негде поставить огромный кран. Поэтому уникальная машина, которая может поднять 400 тонн, ювелирно заезжает под путепровод на железнодорожные пути. И уже оттуда снизу подают стрелу со стропилами, чтобы деликатно поднять балку весом 40 тонн, установленную на кузове автопоезда, что заезжает на старый мост. Но и это еще не все ограничения по скорости выполнения в общем-то опасных работ.

Путепровод на Ленинско-Кузнецкой трассе строят через железную дорогу. По ней на ТЭЦ-5 подвозят уголь. Собственно, здесь и кроется проблема, почему нельзя ускорить работы. Железнодорожники дают в день четыре часа дорожникам. Остальное время по рельсам идут составы с углем, чтобы зимой Новосибирск не замерз.

Четырехчасовое окно — весьма скромный временной промежуток. Ведь только на развертывание мощного крана уходит час. Машина сама себя нагружает гирями по десять тонн, чтобы не перевернуться под весом бетонных балок.

Пуск участка с путепроводом на трассе Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий намечен на 2020 год. Стоимость реконструкции превысит миллиард рублей.