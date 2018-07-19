Трасса «Кола» от Синявино до Путилово станет четырехполосной

В Кировском районе Ленобласти в два раза шире станет 17-километровый участок трассы Р-21 «Кола» от поселка Синявино до села Путилово.

Как сообщает пресс-служба «Росавтодора», реконструкция участка дороги Р-21 разделена на три этапа и завершить ее планируется в 2021 году.

Напомним, что первый этап был выполнен в 2016 году: ликвидирован опасный поворот на 51-м километре. Сейчас дорожники приступают ко второму: переносу инженерных коммуникаций — линий связи, тепло— и электросетей, водопровода. Затем начнется третий этап — строительно-монтажные работы: реконструкция мостов через реки Назия и Рябиновка, строительство еще одного моста через Назию и три транспортных развязки: к Синявинским садоводствам, населенным пунктам Нижняя Шальдиха и Путилово, а также к Синявинской птицефабрике.

Помимо этого на всем протяжении участка дорожники смонтируют новые линии освещения, построят 15 пешеходных переходов и 6 специальных переходов для животных. А вблизи жилых территорий установят более 11 тысяч квадратных метров шумозащитных экранов протяженностью 2,8 километра.