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Трасса «Кола» от Синявино до Путилово станет четырехполосной
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Трасса «Кола» от Синявино до Путилово станет четырехполосной 

Ivyborg.ru 40 минут назад
Фото: ГТРК "Мурман"
В Кировском районе Ленобласти в два раза шире станет 17-километровый участок трассы Р-21 «Кола» от поселка Синявино до села Путилово.
Как сообщает пресс-служба «Росавтодора», реконструкция участка дороги Р-21 разделена на три этапа и завершить ее планируется в 2021 году.
Напомним, что первый этап был выполнен в 2016 году: ликвидирован опасный поворот на 51-м километре. Сейчас дорожники приступают ко второму: переносу инженерных коммуникаций — линий связи, тепло— и электросетей, водопровода. Затем начнется третий этап — строительно-монтажные работы: реконструкция мостов через реки Назия и Рябиновка, строительство еще одного моста через Назию и три транспортных развязки: к Синявинским садоводствам, населенным пунктам Нижняя Шальдиха и Путилово, а также к Синявинской птицефабрике.
Помимо этого на всем протяжении участка дорожники смонтируют новые линии освещения, построят 15 пешеходных переходов и 6 специальных переходов для животных. А вблизи жилых территорий установят более 11 тысяч квадратных метров шумозащитных экранов протяженностью 2,8 километра.
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