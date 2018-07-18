В Тюмени две легковушки не поделили въезд на заправку. Машины всмятку

Тюмени из-за аварии на Профсоюзном мосту образовалась пробка. ДТП произошло сегодня, 18 июля, когда водитель отечественного автомобиля «Жигули» выезжал к заправке. В этот момент в него въехала Тойота.

В столкновении оба автомобиля получили сильные повреждения. По счастливой случайности, водители отделались ушибами и ссадинами, пишет «72.ru». К месту аварии прибыла бригада скорой помощи.

«Их осмотрели врачи, но те отказались от госпитализации. Видимо, ничего серьезного, что очень удивительно», — отмечают очевидцы.

По данным департамента здравоохранения, вызов поступил в 9.47.