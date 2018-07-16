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«АвтоВАЗ» раскрыл сроки завершения производства Lada Priora
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«АвтоВАЗ» раскрыл сроки завершения производства Lada Priora 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: Дни.ру
«АвтоВАЗ» планирует завершить производство автомобилей семейства Lada Priora в конце июля из-за снижающего спроса, сообщили в компании.
«Lada Priora покинет сборочную линию в Тольятти в конце июля. Данное решение было одобрено руководством компании и продиктовано постоянно растущим интересом к последним моделям Lada и, как следствие, снижающимся спросом на модель Priora», — сообщил официальный представитель завода.
Сотрудники сборочной линии, на которой выпускаются Lada 4x4 и Priora, сосредоточатся на выпуске Lada 4x4.
«Мы приняли логичное решение завершить производство Lada Priora и сконцентрироваться на полном обновлении модельного ряда Lada в ближайшие годы», — сказал исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу «АвтоВАЗа» Ян Птачек.
Ранее автомобильный эксперт и партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто связал прекращение выпуска Priora с нерентабельностью производства модели из-за падения спроса.
«Lada Priora — разработка 80-х годов прошлого века. Выпускалась с 90-х годов под названием ВАЗ 2110. В начале 2000-х после глубокого рестайлинга стала называться Priora», — говорил RNS Моржаретто.
«АвтоВАЗ» начал выпуск модели Lada Priora в марте 2007 года. Модель с 2009 года заменила семейство Lada 110 (производилось с 1996 года в Тольятти). Предприятие в сентябре 2013 года улучшило модель Priora. Автозавод завершил выпуск хэтчбеков и универсалов Lada Priora в конце 2015 года. «АвтоВАЗ» выпустил более 1 млн автомобилей Lada Priora.
«АвтоВАЗ» продает автомобили 22 моделей Lada.
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