«АвтоВАЗ» обновил самый доступный автомобиль Lada спустя 7 лет после начала производства

«АвтоВАЗ» представил обновленную модель Lada Granta, которая является самым доступным автомобилем автозавода. Новый дизайн передней части машины выполнен в стиле X-Face, который впервые компания показала на модели Lada Vesta.

В компании рассчитывают, что обновление модели, которая серийно выпускается с октября 2011 года, позволит привлечь новых покупателей за счет нового дизайна, следует из сообщения автозавода.

«Сегодня в семействе Kalina/Granta у нас четыре, даже пять типов кузова, и чтобы эффективно использовать инвестиции, скорее всего мы не будем использовать все пять вариантов на одной платформе, а сократим количество вариантов кузова до трех. Но это пока не решено», — говорил ранее президент «АвтоВАЗа» Николя Мор , который с 1 июня покинул компанию, комментируя вопросы о выпуске заводом в будущем только модели Granta.

«АвтоВАЗ» впервые показал модель Lada Granta на автосалоне в Москве в августе 2010 года. Игорь Комаров , который тогда был президентом завода, планировал, что цена модели будет начинаться от 220 тыс. руб. В настоящее время модель Granta доступна по цене от 410 тыс. руб. Цена обновленной модели пока не раскрывается.

Премьера автомобиля состоится в конце августа 2018 года на международном автосалоне в Москве.