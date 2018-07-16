Ещё
В 1 полугодии клиенты ВТБ МС приобрели 4 тысячи полисов ДМС
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В 1 полугодии клиенты ВТБ МС приобрели 4 тысячи полисов ДМС 

АиФ Владимир 44 минуты назад
Фото: АиФ Казань
За первое полугодие 2018 года компания ВТБ Страхование реализовала почти 4 тысячи полисов добровольного медицинского страхования (ДМС).
Наибольшей популярностью пользовались продукты с телемедициной «Личный доктор» (31%) и «Личный врач» (17%), а также полис «Управляй здоровьем» (15%), предусматривающий оказание медицинской помощи, психологической поддержки и защиту интересов клиента в случае выявления онкологических заболеваний.
Наибольшее количество полисов приобрели жители Москвы и Московской области, Санкт— Петербурга, Нижнего Новгорода, Красноярска, Кирова, Воронежа, Новосибирска, Ставрополя, Курска и Екатеринбурга.
Елена Белоусенко, генеральный директор ВТБ Медицинское страхование, прокомментировала: «Продажи полисов ДМС мы запустили в конце прошлого года. Сразу увидели интерес к ним со стороны наших клиентов. Наши продукты позволяют получить сервисные опции, которые не предусмотрены системой обязательного медицинского страхования и, как правило, приобретаются в качестве дополнения к полису ОМС».
АиФ Владимир: последние новости
Сотрудников администрации Иванова оштрафовали за ямы на дорогах Во Владимирской области изготавливают полуфабрикаты с нарушениями В Коврове могут закрыть второй торговый центр
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Западные СМИ впали в истерику из-за опоздания Путина216
Крым парализовало200
Мощный взрыв прогремел на северо-западе Москвы8
Франция закрывает торгпредство в России48
«Встреча века» завершилась. Трамп высказался первым47
Видео
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия
05:24
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»
Политика
00:10
Журналисты устроили потасовку на встрече Путина и Трампа
В мире
00:49
Путин опоздал на встречу к Трампу
Политика
01:19
Крым остался без Booking.com
Экономика Компании
03:43
Китай нанес новый удар по США
Экономика
00:34
Жену Трампа высмеяли перед встречей с Путиным
В мире
04:17
Путин и Трамп пожали друг другу руки
Политика
01:00
Крым парализовало
Общество Другое
00:47
Беркут напал на девочку на этнофестивале
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение