В 1 полугодии клиенты ВТБ МС приобрели 4 тысячи полисов ДМС

За первое полугодие 2018 года компания ВТБ Страхование реализовала почти 4 тысячи полисов добровольного медицинского страхования (ДМС).

Наибольшей популярностью пользовались продукты с телемедициной «Личный доктор» (31%) и «Личный врач» (17%), а также полис «Управляй здоровьем» (15%), предусматривающий оказание медицинской помощи, психологической поддержки и защиту интересов клиента в случае выявления онкологических заболеваний.