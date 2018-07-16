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В Ростовской области обнаружили птичий грипп
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В Ростовской области обнаружили птичий грипп 

Российская Газета 1 час назад
Вирус гриппа птиц выявлен в предварительных пробах российского производителя индейки в Ростовской области. Продукция будет отозвана из розницы, введен карантин.
Заболевание зафиксировали на двух из 24 площадок в Октябрьском районе региона. Возможно, заражение произошло во время сильного ветра, когда в воздух были подняты оставленные дикими птицами отходы их жизнедеятельности. Частицы могли попасть в вентиляцию птичников.
Как сообщает РИА Новости, после получения всех необходимых документов птица будет утилизирована. Ущерб компании не определен, но производитель утверждает, что получит компенсацию по страховке.
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