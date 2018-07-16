Индейке нездоровится. Птичий грипп обнаружен на площадках «Евродона»

Положительный результат на вирус птичьего гриппа показали две пробы из десяти на площадках выращивания индейки в Октябрьском районе Ростовской области . Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя агрохолдинга «Евродон». Продукция компании будет отозвана из розничных сетей.

Как отмечают в компании, заражение могло произойти во время проведения полевых работ или урагана, когда помет диких птиц вместе с пылью поднялся в воздух. Предположительно, взвесь попала в вентиляцию птичников.

«Евродон» — второй по объему отечественный производителей индейки по состоянию на июль 2017 года. Ущерб компании пока не определен. Два года назад на площадках «Евродона» также была зарегистрирована вспышка птичьего гриппа, весной 2017 года болезнь вернулась — суммарно ущерб компании составил 2,5 млрд рублей.

Европейский союз временно ограничил поставки мяса птицы из России из-за распространения птичьего гриппа по стране. Болезнь была зарегистрирована в Курской, Самарской, Орловской и Ростовской областях. В июне птичий грипп был обнаружен на площадках крупных производителей — «Черкизово» , «Даманте». Согласно данным Россельхознадзора, в настоящее время правом на экспорт птицы в ЕС обладают 18 российских предприятий.

Птичий грипп — вирусная инфекция высокой степени заразности, поражающая пищеварительную и респираторную системы. Она может протекать бессимптомно или угнетать птиц высокой температурой, при остром течении болезни — быстро приводить к гибели птиц. Ряд штаммов птичьего гриппа могут передаваться людям.